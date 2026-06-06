Son Mühür- Hafta sonu geldi, gün doğdu. İzmir yine güne susuz başladı! Planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri, İzmir’in bu sıcak günlerinde vatandaşa bir hayli sıkıntı çıkaracak.

İzmir genelinde hem altyapı iyileştirme çalışmaları hem de peş peşe meydana gelen ana boru arızaları nedeniyle birçok ilçede musluklar kurumuş durumda. Şehrin farklı noktalarında hayatı olumsuz etkileyen kesintilerin detayları ise şu şekilde:

Karabağlar'da 28 günlük dönüşümlü kesinti

Karabağlar (Basın Sitesi Mahallesi): İçme suyu şebekelerini iyileştirme ve arızalı branşmanları yenileme çalışmaları nedeniyle uzun soluklu bir kesinti programı uygulanacak. 15 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren başlayan altyapı çalışmaları kapsamında, tam 28 gün boyunca (Pazar günleri, arefe günü ve 4 günlük Kurban Bayramı hariç) her gün 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saatlik su kesintisi yaşanacak.

Sabah saatlerinde vuran arıza kesintileri

Karşıyaka (Yalı Mahallesi): 6489 Sokak No:2 adresinde meydana gelen ana boru arızası sebebiyle bölge sayacı kapatıldı. Kesinti 08:47 ile 09:47 saatleri arasında yaklaşık 1 saat sürecek.

Konak (Ferahlı, Güney ve Zeytinlik Mahalleleri): 1140 Sokak No:60 adresindeki ana boru arızası nedeniyle bölge genelinde 07:54 ile 10:54 saatleri arasında yaklaşık 3 saat boyunca su verilemeyecek.

Menderes (Orta Mahallesi): 1149 Sokak ve çevresini etkileyen ana boru arızası yüzünden 08:16 ile 10:16 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik bir kesinti uygulanıyor.

Urla (İçmeler Mahallesi): 1163 Sokak ve civarında yaşanan ana boru arızası nedeniyle 08:19 ile 10:19 saatleri arasında sular yaklaşık 2 saat boyunca akmayacak.