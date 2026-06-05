Osman Günden / Son Mühür - Öğrencilerin kaleme aldığı eserleri daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla düzenlenen kitap fuarının açılış programına; Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Karşıyaka İlçe Millî Eğitim Müdürü Arzu Günaydın, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Halil Sezgin, İzmir İl Millî Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, öğrencilerin hayallerini ve düşüncelerini yazıya dökerek geleceğe taşımasının önemi vurgulandı. Protokol konuşmalarının ardından Atakent Anadolu Lisesi ve Mehmet Saniye Özbey İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı.

"Yazar olmak için büyümeyi beklemediniz"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Karşıyaka İlçe Millî Eğitim Müdürü Arzu Günaydın, projenin fikirlerin esere dönüşmesindeki rolüne dikkat çekerek öğrencilere seslendi. Günaydın, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Yazar olmak için büyümeyi beklemediniz. Bugün sizlere sadece öğrencilerimiz demek eksik kalır; sizler bizlerin yazarlarısınız. Çünkü yazan insan düşünen insandır. Düşünen insan ise dünyayı değiştirme gücüne sahiptir. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Dünya, hikâyesini anlatan insanların omuzlarında yükseliyor.”

"Sanatçının doğumu eserinin dünyaya gelmesiyle gerçekleşir"

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ise konuşmasında Cemil Meriç'in "Kamus namustur." sözünü hatırlatarak, projenin Türkçenin zenginliklerini küçük yaşta çocuklara aktarmadaki önemini belirtti. Eser üreten öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Dr. Ömer Yahşi, şöyle konuştu:

“Amacımız; çocuklarımızın kitapla buluşmalarını, dilin zenginliklerini zihinsel dünyalarının genişliğine ulaştırmalarını küçük yaşlardan itibaren sağlamaktır. Bu aslında bir doğumdur. Nasıl ki insanın bir doğumu varsa, sanatçının doğumu da eserinin dünyaya gelmesiyle, kitapla ilgili bir güzelliğe vasıl olmasıyla gerçekleşir. İşte bu doğumu küçük yaşta gerçekleştiren ve bu güzel eserleri meydana getiren çocuklarımıza, onları destekleyen ailelerine hassaten teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesim merasimiyle fuarın resmi açılışı yapıldı ve protokol üyeleri öğrencilerin eserlerini sergilediği stantları tek tek gezdi. İzmir’in 30 ilçesinde mayıs ayında başlayan ve haziran ayı boyunca devam edecek olan “Küçük Eller Güçlü Kalemler Projesi” kitap fuarları, diğer ilçelerde de öğrenci eserlerini sergilemeyi sürdürüyor.