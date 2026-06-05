İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yürek yakan bir olay meydana gelmişti. 29 Ekim 2024 tarihinde, estetisyenlik kursu olarak çalışmalarını sürdüren bir yerde kalça dolgusu yaptırmak isteyen 59 yaşındaki Melike Çiftçi, operasyon sırasında fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

Ailenin şikayetinin ardından başlayan hukuk mücadelesinde, aralarında bir doktorun da bulunduğu 6 kişi hakkında dava açılmıştı. Karşıyaka 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, hazırlanan iddianameyi kabul ederek yargı sürecini başlatmıştı.

Operasyon kurs merkezinde yapılmış

İddianameye eklenen otopsi raporuna göre, Melike Çiftçi’nin vücuduna enjekte edilen silisyum içerikli maddenin damara karışmasıyla "yağ embolisi" oluştuğu ve kadının bu sebeple yaşamını yitirdiği kesinleşti.

Doktor Ö.Ö.’nün bu tıbbi müdahaleyi kendi kliniğinde değil, kardeşi K.Ö.’nün sahibi olduğu bir güzellik uzmanlığı kursunda yaptığı öğrenildi.

İddianamede açıkça belirtildiği üzere, ameliyathane koşullarına sahip olmayan yer, estetik operasyon yapma yetkisi de olmayan bir eğitim merkeziydi.

"Bilinçli taksir" olarak değerlendirildi

Doktorun daha önce de benzer suçlardan dosyalarının bulunması ve mevzuata aykırı şekilde yetkisiz yerlerde işlem yapmayı sürekli yapması, savcılık tarafından "bilinçli taksir" olarak değerlendirildi.

Doktor Ö.Ö. ve kurs sahibi kardeşi K.Ö. için 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, kurs çalışanları için de suçun üzerini örtmeye çalıştıkları sebebiyle "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis istendi.

Güvenlik kameraları o anları anbean kaydetti

Dosyaya giren kamera kayıtlarında, Melike Çiftçi’nin binaya girdiği, bir süre sonra fenalaştığı ve çalışanlar tarafından kucaklanarak acilen bir araca bindirilip hastaneye götürüldüğü net bir şekilde görülüyor.

Çiftçi'nin hastanede yaşamını yitirmesinin sonrasında, doktorun soğukkanlılıkla kurs merkezine geri döndüğü de kayıtlara yansıyor.

Daha önce de yargılanmış

Doktor Ö.Ö.’nün, 2020 yılında İstanbul Beylikdüzü’nde yine bir kalça dolgusu sonrası yaşamını yitiren Kübra Boyraz dosyasıyla da bağı olduğu ortaya çıktı. O davada 2023 yılında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.