Ankara İzmir hızlı tren projesi henüz tamamlanmadı ve seferler başlamadı. Yapım çalışmaları sürerken, hattın açılış takvimi hakkında resmi açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu durumda iki şehir arasında bugün hızlı tren seçeneği bulunmuyor; yolcular hâlâ mevcut konvansiyonel hattı kullanıyor.

Ankara İzmir hızlı tren ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin bir bölümünü 2026, tamamını ise 2027 yılında bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı. 2026 başındaki açıklamalara göre Afyonkarahisar etabının yıl sonuna kadar tamamlanması ve aynı dönemde test sürüşlerinin başlatılması planlanıyor. Mevsimsel etkilerle bazı gecikmeler yaşansa da çalışmaların yoğun tempoda sürdüğü belirtiliyor.

Polatlı-Afyonkarahisar kesiminde genel ilerleme oranı yüzde 77'nin üzerine çıktı. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon gibi üstyapı işleri tamamlandıktan sonra hattın aşamalı olarak devreye girmesi bekleniyor.

Ankara İzmir hızlı tren seyahat süresini ne kadar kısaltacak?

Ankara İzmir hızlı tren hattı tamamlandığında, iki şehir arasındaki yolculuk baştan sona yenilenecek. Mevcut demiryoluyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Böylece 14 saati bulan seyahat süresi, yaklaşık 3 saat 30 dakikaya düşecek. Hat, kademeli olarak hizmete alındıkça yolcuların yararlanabileceği ilk bölümlerin de gündeme geleceği ifade ediliyor.

Yetkililerin öngörüsüne göre hat, yılda yaklaşık 13 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacak. Bu rakamlar, projenin yalnızca yolcu taşımacılığı değil lojistik açısından da önemini ortaya koyuyor.

Ankara İzmir hızlı tren hangi illerden geçecek?

Güzergâh boyunca toplam on istasyon planlandı. Tren; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen duraklarına uğrayacak. Proje, Ege'nin limanlarını da ulusal ağa bağlayarak bölgenin sanayi, tarım, ticaret ve turizm potansiyelini güçlendirecek.