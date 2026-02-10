Sigara…

En kötü, en pis bağımlılıklardan biridir.

20’li yaşlarda başladım.

42 yaşında bıraktım.

Ve bugün onun adeta düşmanıyım.

Öylesine bağımlıydım ki sabah aç karnına ilk yaptığım iş sigaranın dumanını içime çekmek olurdu.

Gece yarısı paket bitti mi, nöbetçi bayii arardım.

Bırakmayı birkaç kez denedim, olmadı.

İnsan kendini kandırabiliyor.

“Yarın bırakırım” diyerek yıllar geçebiliyor.

Sonra bir sabah kalktım ve kendi kendime söyledim:

Bıraktım.

O gün içmedim.

Öğlene kadar ellerim boşlukta sallandı.

Ne yazabiliyordum ne düşünebiliyordum.

Aklım çivi gibi sigaraya çakılıydı.

Kordon’a çıktım.

Alsancak Vapur İskelesi’nden neredeyse koşar adım yürüdüm.

Kan ter içinde kaldım.

Büroda ağzımda sakız, durmadan çiğnedim.

Akşamüstü erkenden eve gitmek istedim.

Rahmetli eşim Ziynet şaşırdı:

“Daha erken değil mi?” dedi.

Yemeği yedim, yatağa girdim.

“Hasta mısın?” diye sordu.

“Yok… uykum var.”

Ertesi sabah yine içmedim.

Ve söyledim:

— Ben sigarayı bıraktım.

İnanmadı.

Sonra şu cümleyi kurdu:

— Kimseye söyleme. Yeniden başlarsan rezil olursun.

Ben tersini yaptım.

Herkese söyledim.

Kendimi çevreyle kuşattım.

Başlamamak için bir utanç duvarı ördüm.

İlk on gün zordu.

Ellerim boştu.

Beynim boştu.

Rüyalarımda sigara içiyordum.

Otobüste bile…

Ama geçti.

Bugün dönüp baktığımda şunu söylüyorum:

Sigara bırakılabiliyor.

Yeter ki karar verilsin.

*

TOPLUMSAL BİR NOT

Tam da bu nedenle önemli bir adım var İzmir’de.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği hizmete açıldı.

Haftada bir gün, sigarayı bırakmak isteyenlere hem tıbbi hem psikolojik destek veriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü verileri ürkütücü:

• Dünyada 1,3 milyar kişi tütün kullanıyor

• Her yıl 8 milyondan fazla insan buna bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor

Sigara;

kanserin, kalp, damar hastalıklarının, KOAH’ın ve erken ölümlerin başlıca nedenlerinden biri.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Güneş’in söylediği gibi:

Hiç başlamamak en doğrusu.

Ama başlamış olan için bırakmak mümkün ve hayat kurtarıcı.

*

SON SÖZ

Ben bıraktım.

Yıllarca esiri olduğum bir alışkanlığı kapının dışına koydum.

Bugün hala içenlere kızmıyorum.

Çünkü bağımlılığı biliyorum.

Ama şunu söylüyorum:

Sigara dost değildir.

Sigara alışkanlık değildir.

Sigara bağımlılıktır.

Ve bağımlılığa teslim olmak kader değildir.

Bırakılabilir.

Ve kazanan sağlığınız, kazanan siz olursunuz.