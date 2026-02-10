Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Şubat Salı gününe ilişkin tahminlerine göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yanı sıra Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop, Bolu çevreleri, Çanakkale’nin doğusu ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey ilçelerinde aralıklı yağış bekleniyor.
Yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunurken, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.
Hangi iller için sarı kod yapıldı?
Adana, Antalya, Bitlik, Erzurum, Muş, Tunceli, Osmaniye, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, Siirt ve Batman.
Peş peşe yağış uyarılar
Yağışların; Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt çevreleri ile Adana’nın doğusu ve Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Bu bölgelerde sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışına bağlı ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması istendi.
Öte yandan Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesi beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu belirtilerek, oluşabilecek tehlikelere karşı tedbir çağrısı yapıldı.
10 Şubat 2026 Hava durumu
MARMARA
Edirne: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu
Kırklareli: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu
Kocaeli: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu
EGE
Afyonkarahisar: 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu
İzmir: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Manisa: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Muğla: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Adana: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Antalya: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hatay: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Isparta: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Ankara: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu
Çankırı: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu
Sivas: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Bolu: 8°C – Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu
Düzce: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sinop: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
Zonguldak: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Artvin: 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Samsun: 6°C – Çok bulutlu, sağanak yağışlı
Trabzon: 7°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kars: 1°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Malatya: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu
Van: 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Gaziantep: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Şanlıurfa: 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı