Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Şubat Salı gününe ilişkin tahminlerine göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yanı sıra Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop, Bolu çevreleri, Çanakkale’nin doğusu ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey ilçelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunurken, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.

Hangi iller için sarı kod yapıldı?

Adana, Antalya, Bitlik, Erzurum, Muş, Tunceli, Osmaniye, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, Siirt ve Batman.

Peş peşe yağış uyarılar