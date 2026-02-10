Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çiftinin özel hayatındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde aile içine dair yayılan çeşitli söylentiler, sosyal medya ve magazin mecralarında geniş yankı bulurken, dikkatler tamamen Nazlı Sabancı'nın üzerine çevrildi.

NAZLI SABANCI HAMİLE Mİ?

Magazin kulislerinden sızan bilgilere göre Nazlı Sabancı ikinci bebeğine hamile. Çiftten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bu gelişmenin yakın çevreler ve güvenilir kaynaklar tarafından doğrulandığı ifade edildi.

NAZLI SABANCI KİMDİR?

Bursa'nın köklü ailelerinden birinin kızı olarak dünyaya gelen Nazlı Kayı, cemiyet hayatının en popüler isimlerinden biri. 1994 doğumlu olan Nazlı Sabancı, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

Eğitim hayatını Londra'da bulunan University of Westminster'da Hukuk Bölümü'nü bitirerek tamamlayan Sabancı, sanatla olan yakın ilgisiyle de tanınıyor. Nazlı Sabancı şu an aktif olarak avukatlık yapmıyor.

HACI SABANCI KİMDİR? HACI SABANCI NE İŞ YAPIYOR?

1987 İstanbul doğumlu olan Hacı Sabancı, iş dünyasının önde gelen isimlerinden Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğludur. Eğitimine Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde başlayan Sabancı, ardından Amerika'da Tufts University'de ekonomi eğitimi aldı. Yüksek lisansını Londra City University'de denizcilik ve finans üzerine yapan Sabancı günümüzde Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

HACI SABANCI NE ZAMAN EVLENDİ?

Hacı Sabancı, 2020 yılında Nazlı Kayı'ya evlilik teklifi etti. 10 Ekim 2021'de sade bir tören ile dünyaevine giren çift, 25 Kasım 2022'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yaptı. Çift 2023'te ilk çocukları olan Arzu Alara'yı kucaklarına aldı.