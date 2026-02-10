Son Mühür- CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in İzmir mesaisinde masadaki en dikkat çekici konulardan biri kuşkusuz CHP Buca İlçe Başkanlığı'na yönelik yol haritasının netleşmesi olacak.

CHP lideri Özgür Özel liderliğinde gerçekleştirlen sürpriz MYK'da adı son dönemde adli tartışmalara karışan Çağdaş Kaya, Buca İlçe Başkanlığı görevinden alınmıştı.

Çağdaş Kaya'nın İzmir il örgütünün görevden alınma kararını kendisine tebliğ etmeden istifa ettiği öğrenilmişti.

İl yönetiminde yer alan Hüseyin Duyan'ın Kaya'dan boşalan koltuğa oturma planına Ankara'dan onay çıkmayınca gözler Ensar Aytekin'in İzmir ziyaretine çevrildi.



5 kişilik çağrı heyeti...



CHP'nin önünde Buca'ya yönelik iki seçenek bulunuyor. Buna göre, ya mevcut ilçe yönetimine dışarıdan bir başkan atanarak yola devam edilecek ya da ilçe yönetimi de görevden alınarak veya istifa ettirilerek beş kişilik çağrı heyeti göreve getirilecek.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün, Buca örgütünün teslim edileceği kişi konusunda, Çağdaş Kaya'nın görevden alınma kararının hemen arkasından yoğun bir görüşme trafiği yürüttüğü biliniyordu.



Ercan Tatı'dan net mesaj...



CHP Buca İlçe için adı geçenler arasında yer alan Buca eski Belediye Başkanı Ercan Tatı suskunluğunu bozdu.



Buca'da belediye başkanlığı, il başkan yardımcılığı ve kurultay delegeliği yaptığına dikkat çeken Ercan Tatı,

''Buca için göreve elbette hazırım. Ancak, bunun için gelen teklifte Genel Merkez'in de tavrının net olması lazım. Buca örgütünde herkein bildiği gibi çok ciddi sıkıntılar var. Üye yapılanması dahil, el atılması gereken çok konu var. Geçici bir süre için değil, olağanüstü kongrede de adaylığım desteklenirse ben bu görevi seve seve yerine getiririm'' mesajı verdi.



Duman'ı uyardım dedi, tehdit edildi...



Yılbaşı gecesi Buca Gölet'te işlenen cinayet sonrası, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, katil zanlısı için daha önce uyardığını söyleyen Ercan Tatı, kendisini sosyal medya üzerinden tehdit eden bir hesap sahibi hakkında suç duyurusunda b ulunmuştu.