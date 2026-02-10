Son Mühür/ Cumhur Erkek- İzmir’in Buca ilçesinde imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada, bir yıldır devam eden teknik ve fiziki takip operasyona dönüştü. Aralarında belediye personeli ve yapı denetim firması yetkililerinin de bulunduğu dosyada, kilit isim S.K.’nın itiraflarıyla rüşvet çarkının tüm şifreleri deşifre edildi.



Her adımları izlendi...



İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılının Şubat ayında gelen ihbarlar üzerine Buca Belediyesi’ndeki bazı ruhsat işlemlerini mercek altına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen gizli soruşturmada, şüpheliler tam 365 gün boyunca adım adım takip edildi.



Teknik Ve Fiziki Takip



Polis ekipleri, rüşvet pazarlıklarının yapıldığı öne sürülen, ‘Lüks restoran’ ve ‘Kafelerde’ki buluşmaları fotoğrafladı, Teknik takip yoluyla suç ağının iletişim trafiğini kayıt altına aldı, Fiziki takip ile rüşvet paralarının el değiştirdiği anları belgeledi.



Ses Kayıtlarıyla Fotoğrafları Görünce Konuştu



Eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan şüpheliler arasında en dikkat çeken isim, yapı denetim firması yöneticisi S.K. oldu. Emniyetteki sorgusu sırasında önüne konulan bir yıllık ses kaydı, video ve fotoğraf ları gören S.K., suçlamaları reddetmek yerine itirafçı olmayı seçti. S.K.’nın ifadesinde; sistemin hangi bürokratlar üzerinden yürüdüğünü, hangi müteahhitlerden ne kadar "Dosya parası" alındığını ve usulsüz ruhsatların yasal kılıfa nasıl uydurulduğunu en ince ayrıntısına kadar anlattığı öğrenildi.



7 Kişi Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan ve aralarında S.K.’nın da bulunduğu zanlılardan 7’si, "Rüşvet almak ve vermek", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanmak" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon Genişleyebilir Korkusu

Sorgu odasında emniyetin hazırladığı dijital ve fiziki delil arşiviyle yüzleşen yapı denetim firması yöneticisi S.K., "Etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanmak isteyerek itirafçı oldu.

S.K.’nın, rüşvetin miktarından paraların teslim edildiği gizli noktalara, usulsüz onay alan projelerin adreslerinden bu çarkın içindeki "Gizli ortaklara" kadar her şeyi deşifre ettiği öğrenildi. Buca Belediyesi ile inşaat dünyasında ikinci dalga gelip gelmeyeceği korkusu yaşanıyor.

