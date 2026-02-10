Son Mühür- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları “dedikodu” olarak nitelendirerek, partilerinin böyle bir gündemi bulunmadığını belirtti.

İnan, TGRT Haber’de yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve CHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Muhalefetin kullandığı siyasi dili tasvip etmediklerini ve şiddetle kınadıklarını ifade eden İnan, CHP’nin siyasetin ve demokrasinin seviyesini düşürdüğünü savundu.

“Siyasette görmek istemediğimiz tablo”

İnan, CHP’deki siyasi tutumları eleştirerek, şunları söyledi: “Biz her defasında CHP’nin siyasetin ve demokrasinin seviyesini düşürdüğünü söyledik. Bu örnek bizim tasvip etmediğimiz ve en şiddetli şekilde kınadığımız, siyasette görmek istemediğimiz tablo. Genç bir siyasetçi olarak bu terbiyesizliği kınayan bir tavır içerisindeyim.”

AK Parti’de 17 yaşından itibaren siyasete başladığını belirten İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğrendikleri ilkelerin; dürüstlük, sorumluluk ve ahlak olduğunu vurguladı. İnan, CHP’de bu değerlerin görülmediğini iddia ederek, Özgür Özel ve CHP yönetimini hedef aldı: “Hakaret eden ve milletin değerlerini aşağılayan ne kadar isim varsa CHP’de meclis üyesi oldu. Parti meclisi üyesi oldular. Balık baştan kokar.”

Mesut Özaslan ve AK Parti’ye geçiş iddiaları

Mesut Özaslan’ın AK Parti’ye geçiş iddialarını da değerlendiren İnan, “Dün çok başarılı bir MYK toplantısı yaptık. Türkiye iç ve dış politikada hedefleri olan bir ülke. Parti olarak bu hedeflere nasıl güç veririz derdindeyiz. Yetkili kurullarımızla böyle bir gündemimiz yok. Gelişme söz konusu olursa parti sözcümüz kamuoyunu bilgilendirir” dedi.

“Parti kriz içinde”

CHP’den ayrılmak isteyenlerin olup olmadığı sorusuna yanıt veren İnan, İzmir’de CHP’li belediye başkanlarıyla yaptıkları görüşmelere değinerek, partinin kendi içinde büyük bir kriz yaşadığını söyledi. İnan, CHP yönetimindeki hizipleşmelere ve yolsuzluk iddialarına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Karşımızda tek bir CHP yok. Kendi içinde 5-6 gruplaşmalar var. Hizip grupları var. Katma değer siyaset üreten bir anlayış görmüyoruz. Tek gündemleri Silivri’deki arkadaşın hırsızlıklarını aklamak.”

Yerel seçim ve İzmir değerlendirmesi

Bugün yerel seçim yapılsa 31 Mart 2024 sonuçlarının tekrarlanmayacağını ifade eden İnan, CHP’nin oy oranından uzaklaştığını söyledi. İzmir’de susuzluk, çöp ve körfez sorunlarına dikkat çeken İnan, AK Parti’nin belediyecilik anlayışıyla şehre hizmet etmeye kararlı olduklarını belirtti.

Cemil Tugay iddiaları

İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği iddialarını “dedikodu” olarak değerlendirdi. İzmir’in kronik sorunlarına değinen İnan, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı ve bakanlardan aldıkları destekle hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti: “Öyle bir gündem olmadı. İzmir’i bir durak olarak görenler var, biz ise aktarmasız vekiller olarak görevimizin son noktasına kadar İzmir’in hakkını savunmaya devam edeceğiz.”

İnan’ın açıklamaları, AK Parti’nin İzmir’deki çalışmalarını ve CHP’ye yönelik eleştirilerini öne çıkarırken, olası parti geçişleri hakkında herhangi bir resmi planın bulunmadığını net bir şekilde ortaya koydu.