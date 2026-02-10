Son Mühür - Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı genelindeki köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime ara verildi.

Van'ın da 3 ilçesinde tatil edildi

Van’da kar yağışı nedeniyle Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin yanı sıra 0–6 yaş arası çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı duyuruldu. Öte yandan valilikler, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.