Son Mühür - A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova deplasmanına çıkacak. Kosova - Türkiye karşılaşmasının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı merak ediliyor.
Maçın hakemi
Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring üstlenirken, mücadelenin dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak.
Son viraj: Kosova
Karşılaşmayı kazanan ekip, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkını elde edecek. Mücadelenin 90 dakikasının eşitlikle sonuçlanması halinde 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak, burada da üstünlük sağlanamazsa seri penaltı atışlarıyla kazanan belirlenecek. Ay-yıldızlılar play-off yarı finalinde Romanya’yı 1-0 mağlup ederken, Kosova ise Slovakya’yı 4-3 yenerek finale yükselmişti.
Milli takımdaki eksikler
Ay-yıldızlı ekipte tedavisi devam eden ve takımla antrenmanlara katılamayan Merih Demiral’ın bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Romanya maçını ağrıları nedeniyle kaçıran Zeki Çelik’in ise teknik direktör Vincenzo Montella’nın görev vermesi halinde sahada olabileceği ifade edildi.
Kosova nasıl bir takım?
A Milli Takım’ın play-off finalindeki rakibi Kosova’nın kadrosunda Türkiye’den tanınan isimler dikkat çekiyor. Takımın en skorer oyuncusu, kariyerinde Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını da giyen, şu anda İspanya ekibi Mallorca’da oynayan 31 yaşındaki Vedat Muriç. Deneyimli forvet, milli formayla çıktığı 67 maçta 32 gol kaydetti. Beşiktaşlı Milot Rashica ise 12 golle takımın en golcü ikinci ismi konumunda bulunuyor. Kosova kadrosunda ayrıca Alanyaspor’da forma giyen Florent Hadergjonaj ile Fidan Aliti de yer alırken, kaleci Arijanet Muric’in de 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor’da oynadığı biliniyor.
Maç hangi kanalda ve saat kaçta?
Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan Fadil Vokrri Stadı’nda 31 Mart Salı günü oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak. Kosova - Türkiye karşılaşması TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.