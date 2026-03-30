Ay-yıldızlı ekipte tedavisi devam eden ve takımla antrenmanlara katılamayan Merih Demiral’ın bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Romanya maçını ağrıları nedeniyle kaçıran Zeki Çelik’in ise teknik direktör Vincenzo Montella’nın görev vermesi halinde sahada olabileceği ifade edildi.

A Milli Takım’ın play-off finalindeki rakibi Kosova’nın kadrosunda Türkiye’den tanınan isimler dikkat çekiyor. Takımın en skorer oyuncusu, kariyerinde Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını da giyen, şu anda İspanya ekibi Mallorca’da oynayan 31 yaşındaki Vedat Muriç. Deneyimli forvet, milli formayla çıktığı 67 maçta 32 gol kaydetti. Beşiktaşlı Milot Rashica ise 12 golle takımın en golcü ikinci ismi konumunda bulunuyor. Kosova kadrosunda ayrıca Alanyaspor’da forma giyen Florent Hadergjonaj ile Fidan Aliti de yer alırken, kaleci Arijanet Muric’in de 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor’da oynadığı biliniyor.

