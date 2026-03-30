A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın akşam Kosova ile karşılaşacak. Romanya engelini 1-0'lık skorla aşan ay-yıldızlılar, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek için Priştine deplasmanında sahaya çıkıyor. Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihlerinde özellikle savunma ve orta saha bölgesinde değişiklikler öne çıkıyor.

Romanya maçında yedek kulübesinde başlayıp ikinci yarıda süre bulan Orkun Kökçü'nün Kosova karşısında da yedekler arasında kalması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle Romanya mücadelesini kaçıran Zeki Çelik'in ise antrenmanlara dönerek Kosova maçında ilk 11'deki yerini alması planlanıyor. Merih Demiral'ın sakatlığının devam etmesi nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.

Türkiye'nin Kosova karşısında muhtemel 11'i nasıl şekillenecek?

Montella'nın savunma hattında yalnızca Mert Müldür yerine Zeki Çelik değişikliğine gitmesi bekleniyor. Orta sahada ise formu yükselen oyuncu sayısının fazlalığı tecrübeli teknik adamın elini güçlendiriyor. İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'in orta saha üçlüsünü oluşturması kuvvetle muhtemel. Hücum hattında ise Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu üçlüsünün forma giymesi bekleniyor.

Türkiye muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Samet Akaydin, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu

Kosova hangi ilk 11 ile sahaya çıkacak?

Ev sahibi Kosova'da Vedat Muriqi hücumun en önemli silahı olarak göze çarpıyor. Mallorca forması giyen deneyimli golcü, eleme sürecinde takımının en etkili ismi olarak öne çıkıyor. Muriqi'nin yanı sıra Asllani, Hodza ve Dellova gibi isimler de kadronun dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Kosova, kendi sahasının avantajını kullanarak sürpriz yapmayı hedefliyor.

Kosova muhtemel 11: Muric, Hajdari, Hajrizi, Dellova, Gallapeni, Muslija, Rexbecaj, Hodza, Vojvoda, Asllani, Vedat Muriqi

Kosova Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda?

Kosova - Türkiye mücadelesi 31 Mart Salı günü saat 21.45'te Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi İngiltere'den Michael Oliver olacak. Oliver'a Stuart Burt ve James Mainwaring yardımcılık yapacak, dördüncü hakem ise Christopher Kavanagh olarak belirlendi.