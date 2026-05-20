Avrupa futbolunda heyecan hız kesmeden sürmeye devam ediyor. İstanbul ve Beşiktaş Park Stadyumu dev bir maça ev sahipliği yaptı. Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park Stadyumu'nda UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geldi. İki takım da yeşil zemine kupa parolasıyla çıkarken, dev maçın sonunda gülen taraf İngiliz temsilcisi Aston Villa oldu.

Aston Villa rakibi Freiburg'u 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu ve kupaya uzanan taraf oldu.

İlk 11'ler!

Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Höfler, Beste, Manzambi, Grifo, Matanovic

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Lindelöf, Torres, Digne, McGinn, Tielemans, Rogers, Buendia, Watkins

Net oyun, net galibiyet!

Aston Villa'ya UEFA Avrupa Ligi kupasını getiren golleri; 40. dakikada Youri Tielemans, 45+2. dakikada Emiliano Buendia ve 57. dakikada Morgan Rogers kaydetti.