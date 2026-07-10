Yeni Foça’daki yazlığından çıkıp... Buruncu mevkiine geldiğinde... Saatler “08.15”i gösteriyordu... Denize girdikten sonra kendini kötü hissetmeye başladı...

Kalp krizi geçiriyordu...

Sahildekiler farkına vardı, yardıma koştu...

Ambulans yıldırım hızıyla geldi...

İlk müdahale...

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı...

Foça Devlet Hastanesi’ne yetiştirildi ama...

Doktorların tüm çabalarına karşın...

Menemen eski Belediye Başkanı Tahir Şahin...

66 yaşında...

Hayata veda etti...

*

Görüp, görebileceğiniz “en açık sözlü” belediye başkanıydı...

Eski dilde olduğu gibi...

Kimseciklere (*)müdânâsı yoktu...

“Pusulası” ise...

Sadece kalbinin sesiyle rotasını belirliyordu...

Cesurdu...

Yaşlıların dediği gibi...

“Kıymetliydi...”

Haksızlığa tahammülü yoktu...

Tepesini attıran çıkarsa karşısına...

Onlara...

“Uygulamalı Politika” öğretmeye çalışırdı(!)

*

Koltuğu değil; “yaptığı işi” seviyordu...

Çok az belediye başkanına nasip olan “gönül madalyası” vardı...

İzmir’in Menemen ilçesinde...

“Aralıksız”

Dört dönem (1999-2019 / 20 koca yıl) arasında...

CHP rozetiyle girdiği yerel seçimleri kazanarak...

Bölgesinde rekor kırdı...

Ancaaak, bi’dakika!

O rekorun minik bir öyküsü var...

Hiç unutmuyorum...

Bir politikacı olarak...

Kalbinden geçenleri yıllar önce...

Bana şöyle özetlemişti Tahir Şahin Başkan:

“CHP’nin efsane Genel Sekreteri Önder Sav’a, 2009'da sordum, (Neden beni aday gösterdiniz?) diye... Ne desin beğenirsiniz? (Üç defa adam aradık bulamadık, bulsaydık gitmiştin!) dedi... Severim açık sözlü yanıtları... Aziz Kocaoğlu da Menemen civarında aday aradı, bulamadı... Bazı yerler özeldir, Menemen daha birkaç dönem için özel bir yer... Seçmen yapısı değişiyor, kırılma noktasında ama daha hazır değil...”

*

Politika yapmasına karşın(!)...

Tahir Şahin’in, en ilginç yanı “açıksözlü” oluşuydu...

Mesela...

Kaç belediye başkanı şunları söyler:

“O tarihlerde (Taaa 17 yıl önce) Menemen'de 10 tane Tahir Şahin olsa... CHP en fazla yüzde 55 yapar... Tahir Şahin olmasa yüzde 25 yapar... Menemen'de alınan yüzde 48 – 50 oy... Karşıyaka'nın yüzde 75'idir...”

*

Hızlı düşünürdü...

Düşündüğünü de...

“Paaat...” diye masanın üstüne koyardı!

Belediye Başkanı koltuğunda...

O’nun kadar hızlı karar veren var mıdır acaba?

*

39 yaşında belediye başkanı olacaksın…

Aradan 20 yıl geçecek…

Her seçimde (araya yeni yeni seçmen orduları katılsa da…) oyunu arttıracaksın…

Ve de her fırsatta…

“Menemen'in geleceği için çalışıyorum…” diyeceksin…

Kolay değil...

*

İzmir'de gazetecilik yaparken…

Siyaseten Menemen'i “pas” geçmek mümkün değildir…

Eğer İzmir'in bu güzel ilçesinde…

Bir belediye başkanı “20 yıldır” aynı koltukta oturmuşsa…

(Bu dördüncü dönem bitmiş demektir...)

Göç rüzgarı “fırtına”ya dönüşüp…

(Seçildiğinde ilçenin nüfusu 45 bindi, şimdi 221 bin civarında…)

İlçenin demografik yapısını acayip değiştirmesine karşın...

Başkanlığa çoktan veda etmiş olsa da...

Hala…

“7’den 70”e çok seviliyor...

Neden biliyor musunuz?

Başkan olduğu gün ilçede doğan bebişlerin…

Daha düne kadar nişan yüzüklerini takıyordu...

Bundan güzel anı demeti olur mu?

*

39 yaşında “Menemen’in Reis koltuğuna oturacaksın…

Üstelik...

Hemşehrileri bile...

“Aradan 20 yılın nasıl geçtiğine bile inanamıyorum!” diyecek...

İşte, “Onur”un diğer adı bu olsa gerek...

*

Girelim “Zaman Tüneli”ne...

Lise'den sonra okumadı; “Ben hayat üniversitesinden mezun olacağım!” dedi; ticarete atıldı… Ama, siyaseti de bırakmadı… Sosyal demokrat ruhu, O'nu CHP İlçe Başkan Yardımcılığı'na taşıdı… Sonra, “Ben neden bu kente belediye başkanı olmuyorum ki…” dedi; gözünü kararttı, 18 Nisan 1999 seçimlerinde aday oldu… Neredeyse 1000 oy farkla seçimi ANAP'lı başkan adayının önünde bitirdi… Dikkatinizi çekerim; topladığı oy ancak 23 bini buluyordu… O sırada AK Parti'nin adı bile ortalıkta yoktu… Ticaret adamı olduğu için önce işçilerin bir yılı aşkın maaş ve ikramiyelerini ödedi; üç yılda borç defterini kapattı… Ardından atağa kalktı… Yeni kanalizasyon, yeni su şebekesi, yeni otobüsler, yeni yollar derken; Menemenliler O'nu 2004 seçimlerinde “%43” ile yeniden başkan yaptı… Bu kez AK Partili rakibine 10 bin oy fark attı… Sonra bi'de baktık ki, CHP kendi partisinin belediye başkanını “disiplinsiz” diye bi'kalemde defterden silivermiş! Buna rağmen, Tahir Şahin, lideri Deniz Baykal'a küsmedi yine Menemen için çalışmaya devam etti… Bağımsız kaldı, başka partilerin “transfer tekliflerini” geri çevirdi… Ama CHP'yi mahkemeye vermekten de geri kalmadı… Peki; mahkeme ne yaptı? “Ey CHP sen bu başkanı kovmakta haksızsın!” dedi; “Altıok’a iade” kararı verdi… Tahir Şahin, mahkemeyi kazandığı için hiç “sevinç çığlıkları” atmadı; işine baktı…

*

Ancak…

Ne zaman ki, 29 Mart 2009 seçimleri yaklaştı…

Bu kez CHP'nin paçaları tutuştu…

“Şahin Başkanı”, partiden uzaklaştıran rahmetli Deniz Baykal…

Birdenbire “Ondan başkası Menemen'i kazanamaz…” demez mi?

2009 seçimlerinde yeniden aday gösterdi…

Peki...

Tahir Şahin ne yaptı?

Yüzde 41'lik oy oranı ve…

AK Partili rakibine bu kez 20 bine yakın oy farkı ile…

Üçüncü kez Menemen Belediye Başkanlığını kazandı…

*

Belediye başkanlığı koltuğunda zaman hızlı geçiyordu…

Nitekim…

30 Mart 2014 seçimleri gelip çattığında…

Ana Muhalefet Partisi…

Deyim yerinde ise…

“Alternatifsiz” olduğu için yine Tahir Şahin'i aday göstermek zorunda kaldı…

“Şahin Başkan” dördüncü dönemine…

Yüzde “37.5” oy oranı ve 38 bine yakın topladığı oy ile…

Sandıktan birinci çıkarak yelken açtı…

*

Bitiriyoruz...

Neyle?

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın...

Son derece duygu yüklü taziye mesajıyla...

Özetleyerek sunuyorum:

“Büyük Menemen Ailemiz’in başı sağ olsun…”

“Tahir Başkan, sadece makamla anılan bir belediye başkanı değildi… O, Menemen’in her sokağında, her mahallesinde, her taşında emeği olan, bu kente gönlünü vermiş, ömrünü adamış bir dava insanıydı... Menemen onun için sadece bir şehir değil, bir sevda, bir hayat biçimiydi... Siyaseti her zaman nezaket, zarafet ve saygı çerçevesinde yürüttü... Menemenli olmanın sorumluluğunu her daim omuzlarında taşıdı...

Aramızda zaman zaman görüş ayrılıkları olmuş olabilir; ama ben onu her zaman Menemen’e hizmet etmiş bir ağabeyim olarak gördüm... Bugün Büyük Menemen Ailemiz’in sadece bir temsilcisini değil, aynı zamanda hafızasını, geçmişle geleceği birbirine bağlayan önemli bir değerini kaybettik... Geriye, yaptığı hizmetler, anlattığı hikâyeler, dokunduğu hayatlar ve dualarla anılacak bir isim bıraktı... Mekânın Cennet, makamın âli olsun Tahir Ağabey... Menemen seni unutmayacak...”

(*)Müdânâ: “Minnet etmek, boyun eğip yalvarmak...”

Nokta...

Hamiş: "Bir şehri imar ederken, nesilleri ihya etmeyi ihmal edenler, o şehrin geleceğini imha ederler..." Turgut Özal / Türkiye’nin 8’inci Cumhurbaşkanı...

Sonsöz: “Her zevki sefa bir anlıktır... Nefret ve kinin ertesi günü pişmanlıktır... Her canlıya vardır ölüm; insan ölür ama asıl ölmeyen insanlıktır... / Hz. Mevlana...