Uluslararası sistem, son yıllarda belki de Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en kapsamlı dönüşüm süreçlerinden birini yaşamaktadır. Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'da süregelen krizler, enerji güvenliği, küresel ticaret koridorlarının yeniden şekillenmesi ve büyük güçler arasındaki rekabet, devletlerin dış politika anlayışlarını da önemli ölçüde değiştirmiştir.

Bu yeni jeopolitik denklemde Türkiye, yalnızca gelişmeleri takip eden değil; aynı zamanda gelişmeleri etkileyen, yön veren ve çözüm üretmeye çalışan ülkeler arasında öne çıkmaktadır.

Bugün Türkiye; Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu'nun kesişim noktasındaki stratejik konumunu yalnızca coğrafi bir avantaj olarak değil, aynı zamanda diplomatik, ekonomik ve güvenlik alanlarında önemli bir güç unsuruna dönüştürmeye çalışmaktadır.

Son yıllarda benimsenen çok boyutlu dış politika anlayışı, Türkiye'nin aynı anda NATO içerisindeki etkin rolünü sürdürmesine, Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkilerini geliştirmesine, Afrika açılımını derinleştirmesine, Körfez ülkeleriyle ekonomik iş birliğini artırmasına ve bölgesel krizlerde arabulucu girişimlerde bulunmasına imkân sağlamıştır. Bu yaklaşım, farklı güç merkezleriyle dengeli ilişkiler kurmayı hedefleyen pragmatik bir diplomasi anlayışını yansıtmaktadır. Bu politikanın dikkat çeken göstergelerinden biri, Türkiye'nin uluslararası krizlerde arabulucu rolü üstlenebilmesidir. Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen diplomatik temaslar, Karadeniz'de istikrarın korunmasına yönelik girişimler ve bölgesel güvenlik konularındaki diplomatik çabalar, Ankara'nın uluslararası diplomasi masasında daha görünür bir aktör hâline gelmesine katkı sağlamıştır.

NATO açısından değerlendirildiğinde de Türkiye, ittifakın en önemli askerî güçlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Yaklaşık yetmiş yılı aşkın üyeliği boyunca NATO'nun güney kanadında kritik görevler üstlenen Türkiye, değişen güvenlik ortamında Avrupa'nın savunması ve bölgesel istikrar açısından stratejik önemini korumaktadır. 7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliği yapması planlanan NATO Zirvesi de bu stratejik konumun uluslararası alandaki görünürlüğünü artırması bakımından önem taşımaktadır.

Dış politikadaki etkinlik yalnızca diplomatik başarılarla sınırlı değildir. Günümüzde savunma sanayii de ülkelerin dış politika kapasitesini doğrudan etkileyen stratejik araçlardan biri hâline gelmiştir. Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda kaydettiği gelişmeler, ihracatın artmasına ve yerli teknolojilerin uluslararası pazarlarda daha fazla yer bulmasına katkı sağlamıştır. Türk savunma sanayii ürünlerinin çok sayıda ülkeye ihraç edilmesi, bu alandaki ilerlemenin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu gelişmeler yalnızca ekonomik açıdan değil, stratejik bakımdan da önem taşımaktadır. Yerli ve millî savunma teknolojilerinin geliştirilmesi, Türkiye'nin dış politikada daha bağımsız hareket edebilme kapasitesini güçlendirirken, bölgesel güvenlik açısından caydırıcılığını da artırmaktadır.

Türkiye'nin son yıllarda dış politikada ortaya koyduğu etkinliğin, yalnızca değişen uluslararası şartların bir sonucu değil; aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen vizyoner dış politika anlayışının bir yansıması olduğu aşikardır. AK Parti'nin dış politika vizyonu doğrultusunda benimsenen çok yönlü diplomasi yaklaşımı sayesinde Türkiye, tek bir eksene bağlı hareket eden bir ülke olmaktan çıkarak Batı ile ittifak ilişkilerini sürdürürken Türk dünyası, Afrika, Asya, Körfez ülkeleri ve diğer bölgesel aktörlerle de güçlü bağlar kurabilen bir devlet konumuna ulaşmıştır. Savunma sanayiindeki yerlileşme hamleleri, enerji alanındaki stratejik yatırımlar, insani diplomasi faaliyetleri ve uluslararası krizlerde üstlenilen aktif roller, bu liderlik anlayışının somut sonuçları olarak öne çıkmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda sergilediği diplomatik girişimler ve Türkiye'nin millî çıkarlarını merkeze alan yaklaşımı, ülkenin küresel ölçekte daha görünür ve etkili bir aktör hâline gelmesine katkı sağlamıştır. Bu vizyonu en güçlü şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözleri ifade etmektedir:

"TÜRKİYE ARTIK KÜRESEL SİYASETTE OYUN KURAN BİR ÜLKEDİR."