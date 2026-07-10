Diplomasi; sadece masa başındaki soğuk görüşmelerden ibaret değil, vizyonun, kararlılığın ve tarihsel birikimin sahaya yansımasıdır.

Türkiye, özellikle son yıllarda izlediği çok boyutlu dış politika ve "yeni karar alma mekanizması" ile küresel sistemin tıkanıklıklarını çözen kilit bir aktör haline geldi. Bugün Türkiye, yalnızca bölgesel bir güç değil, dünyanın merkezinde konumlanan bir "diplomatik mimar" olarak sahne alıyor.

2004 yılında, o dönem Başbakan sıfatıyla ülkemizi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki o kritik NATO zirvesinde Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekteki potansiyelini dünyaya göstermişti. Aradan geçen yılların ardından bugün, aynı kararlılıkla ve bu kez Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşecek bir NATO zirvesinde, masanın en güçlü ve belirleyici liderlerinden biri olarak yer alması; on yıllardır ilmek ilmek işlediğimiz bağımsız dış politika stratejisinin ve ulaşılan diplomatik olgunluğun doğal bir sonucudur.

Türkiye, artık başkalarının çizdiği rotada ilerleyen bir ülke değil; bizzat rotayı belirleyen, kriz anlarında "çözüm üreten" bir aktördür. Diplomatik açıdan geliştirdiğimiz bu yeni mekanizma; esnekliği, hızlı aksiyon almayı ve her tarafla konuşabilme kapasitesini merkeze alıyor.

Cumhurbaşkanımızın sergilediği liderlik tarzı, bu mekanizmanın en büyük itici gücü. Kendisi, masanın her iki tarafını da görebilen, meselelere insani ve hakkaniyetli bir pencereden bakan vizyonuyla, NATO içerisinde dahi Türkiye’nin ağırlığını zirveye taşıdı. Artık Ankara’dan yükselen bir ses, sadece bölgemizde değil, dünyanın dört bir yanında yankı buluyor ve bir "karar" haline dönüşüyor.

Türkiye’nin diplomatik başarısı, bugün dünya liderlerinin yoğun bir şekilde ülkemize gelmesiyle somutlaşıyor. Türkiye, artık bir "transit ülke" değil, "hedef ülke" konumunda. Bu ziyaretler, sadece protokol gereği yapılan görüşmelerden ibaret değil; bu, yeni bir dünya düzeninin inşası arayışıdır.

Dünya liderlerinin Ankara’daki bu hareketliliği; savunma sanayiinden enerji güvenliğine, küresel gıda krizinin aşılmasından bölgesel huzura kadar pek çok başlıkta Türkiye’nin "uzlaştırıcı" rolünü perçinliyor. Türkiye masaya oturduğunda, sadece kendi çıkarlarını değil, küresel istikrarı da savunan nadir ülkelerden biri. Cumhurbaşkanımızın şahsi diplomatik ağırlığı, bu ziyaretleri stratejik iş birliklerine dönüştürerek ülkemizin uluslararası arenadaki söz sahibi vasfını güçlendiriyor.

Eskiden gündemi takip eden bir Türkiye’den, bugün gündemi belirleyen bir Türkiye’ye geçiş yaptık. Bizim için "başarı", sadece ekonomik verilerle ölçülemez. Başarı; dünyanın en güçlü liderlerinin, en çetrefilli krizlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesine ve Türkiye’nin hakkaniyetli duruşuna ihtiyaç duymasıdır. Bu, sadece bir diplomatik başarı değil; aynı zamanda medeniyetimizin dünyaya yeniden bir "adalet ve denge" mesajı gönderme biçimidir.

Türkiye, sadece kendi coğrafyasının değil, dünyanın vicdanı olmaya kararlıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi: "Bizi izlemeye devam edin!"