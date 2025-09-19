Son Mühür/ Osman Günden - Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Ritim Bozuklukları Merkezi’nin (DEU-RİTİM) ev sahipliğinde düzenlenen TraceOlympics 2025, 12-13 Eylül tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi. Kardiyak elektrofizyoloji alanında dünyada bir ilk olan olimpiyat konseptli organizasyon, 20 farklı ülkeden 100’ün üzerinde uzmanın katılımıyla bilim dünyasının odağı oldu.

Olimpiyat konseptinde elektrofizyoloji

Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Kardiyoloji Derneği ve Avrupa Kalp Ritim Birliği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, kardiyak elektrofizyolojide kritik öneme sahip intrakardiyak elektrogram (IEGM) yorumlama becerileri interaktif bir formatla ele alındı. Kısa olgu sunumları, canlı oylamalar ve “tracing rounds” oturumları ile katılımcılar bilgi ve deneyimlerini paylaşma imkânı buldu. Bu özel format, dünyada ilk kez Dokuz Eylül Üniversitesi’nde uygulandı.

Metropolis Antik Kenti’nde özel oturum

Etkinliğin en dikkat çekici bölümü ise Metropolis Antik Kenti’nde düzenlenen “Bridging Heritage & The Future of Electrophysiology” başlıklı toplantı oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile DEÜ iş birliğinde gerçekleştirilen oturumda mentorluk programları düzenlendi ve olimpiyat konseptli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Altın madalya kazananlar arasında Pakistan’dan Dr. Gulam Kubra Chandio, Tunus’tan Dr. Abdelaziz Jawadi, Kosova’dan Dr. Kreshnik Jashari ve Türkiye’den Dr. Ali Uğur Soysal yer aldı.

Ödüller dünyaca ünlü akademisyenlerden

Madalya sahiplerine ödüllerini Prof. Dr. Emin Evren Özcan, Prof. Dr. Serdar Aybek, Prof. Dr. Konstantinos Letsas, Prof. Dr. Antonio Frontera, Prof. Dr. Daniel Steven, Prof. Dr. Taylan Akgün ve Prof. Dr. Hikmet Yorgun takdim etti.

“Bilimin kalbe uzanan yolculuğu”

Organizasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin Evren Özcan, etkinliğin önemine dikkat çekerek, “TraceOlympics 2025 ile amacımız, klinik elektrofizyolojinin temel taşını oluşturan ‘trace’leri yeniden ön plana çıkarmaktı. Metropolis’in zamansız atmosferinde bilimin hastalarımızın kalbine uzanan yolculuğunu bir kez daha hissettik. Bu etkinlik sadece bir yarışma değil; bilgi paylaşımının, sosyal ağların ve mesleki heyecanın canlı tutulduğu bir bilim şöleni oldu” ifadelerini kullandı.