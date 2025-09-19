Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ı ilçede devam eden aksaklıklar üzerinden eleştirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fırat Eroğlu: Göreve gelir gelmez devam eden tüm projeleri durdurdunuz

İlçede devam eden sorunlar üzerinden Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a bir takım sorular yönelten AK Partili Fırat Eroğlu, Başkan Kınay’ın göreve gelir gelmez tüm projeleri durdurduğunu belirterek, “Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a soruyoruz: 4-5 aydır emekçilerin maaşlarını tam ödemiyorsunuz. 2024’te emekli olanların hala alacakları var. Göreve gelir gelmez devam eden tüm projeleri durdurdunuz. Çöp ve fen işleri için araç alınması gerekirken, 50 adet binek araç aldınız.” diye konuştu.

“Önce Karabağlar halkına hizmet edin”

Son olarak, Başkan Kınay’ın Karabağlar’a hizmet etmek yerine, halkın parasını menfaati için kullandığını belirten AK Partili Eroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün de Karabağlar halkına hizmet etmek yerine, halkın parasını kendi menfaatiniz için kullanıp, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe kongresinde işçi alımı vaatlerinde bulunduğunuz iddia ediliyor. Önce emekçinin hakkını ödeyin, alın terini verin. Önce Karabağlar halkına hizmet edin.”