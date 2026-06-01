Son Mühür- Toplantının açılışında söz alan Mehmet Türkmen, Çorlu'da şehit olan polisleri ve Bayram'da Denizli'de meydana gelen kazada hayatını kaybedenleri andı. Kemalpaşa Kiraz Festivali'nin başladığını hatırlatan Türkmen, herkesi festivale davet ettiğini söyledi.

Toplantının gündemine geçmeden önce CHP Meclis Grubu adına söz alan Barış Uçar, CHP'deki mutlak butlan sonrası yaşanan kaosla ilgili ortak açıklamayı okudu.

Delege Özgür Özel'i seçti...



CHP Genel Başkanı olarak delegelerin özgür iradesiyle seçilmiş, YSK'dan mazbatasını almış olan Özgür Özel'dir vurgusu dikkat çekti. Bu gerçeğin siyasi oyunlarla ya da masa başı hamlelerle değiştirilemeyeceği hatırlatıldı.



Partimizin iradesi mahkeme salonlarında değil örgütlerin tercihiyle belirlenir denilen açıklamada 2023 kurultay delegesi de olan CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz olağanüstü kurultay talebiyle imza vermiştir.

CHP bayrağını Kemalpaşa'da gururla taşıyanlar olarak demokrasi mücadelesinden vazgeçilmeyeceğini kamuoyuna ilan ediyoruz'' ifadelerine yer verildiği görüldü.



Ulucak'taki projelerin durumu ne?



Dilek ve temenniler bölümünde gündemle ilgili söz alan AK Partili Muhammed Çıtak,

Ulucak'ta Sütçüler birim amirliğinin neden aktif olarak hizmet verilmediğini ve Ulucak kapalı pazar yeriyle ilgili tadilatın ne zaman bitirileceğini sordu.

Pazar yerinin ihalesinin yapıldığını hatırlatan Başkan Türkmen müteahitin her geçen gün gecikme yüzünden ceza yediğini söyledi. Türkmen, ''İnşaat maliyetleri sürekli artıyor, ben kendi evimle ilgili inşaatta da rakamlar arttı. Bizim buradaki ihalede fiyat arttırma gibi bir şey olmadığı için bekliyoruz, inşallah kısa sürede biter, bir çatısı kalmış zaten'' diye konuştu.

Ne kadar emlak vergisi toplandı?



Emlak vergisi son günüydü hatırlatmasında bulunan AK Partili Halil Şenol Hamarat Ne kadar emlak vergisi toplandı'' diye sordu.

Hamarat'ın sorusunu yanıtlayan Başkan Türkmen,

''Hafta başında geldiğimde sordum 4 milyon lira dediler. O akşam üzeri 20 milyon liraya çıkmış, bu sabah 30 milyon liraydı, bugün için 100 milyon lira olmuştur diyorum. Toplamda 200 milyon lirayı geçer diye düşünüyorum'' açıklamasında bulundu.

Kimi vatandaşın emlak vergisini geciktirerek cezalı ödediğini hatırlatan Türkmen gülerek, ''Bazısı cezalı ödüyor ama, ben kendi emlak vergimi ödedim'' diye konuştu.

Kemalpaşa Belediyesi bir sonraki meclis toplantısını 1 Temmuz tarihinde gerçekleştirecek.