CHP'ye yönelik verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararının çıkmasının ardından partinin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu geçerken, Özgür Özel ve ekibinin izleyeceği yol haritası ise kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. CHP genelinde tüm bunlar yaşanmaya devam ederken, CHP İzmir İl Başkanlığı ise gündemine ülke genelindeki ekonomik sıkıntıları aldı. Ülke genelindeki ekonomik şartlar üzerinden iktidara yüklenilirken, "İktidar ülkeyi baştan aşağı iflas ettirdi. Tüm kesimler çökmüş durumda. Millet eşi benzeri olmayan bir ekonomik enkazın altında eziliyor." denildi.

"Ülke eşi benzeri olmayan bir fakirlik içerisinde!"

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılan paylaşımda, "Ülke eşi benzeri olmayan bir fakirlik içerisinde. İktidar ülkeyi baştan aşağı iflas ettirdi. Tüm kesimler çökmüş durumda. Millet eşi benzeri olmayan bir ekonomik enkazın altında eziliyor. Sadece kendi yandaşlarını düşünen bir iktidarla yönetiliyoruz. Bu iktidardan kurtulacağız. Az kaldı. Seçimle milletimiz bu iktidardan kurtulacak. Ülkemiz rahatlayacak. Milletimiz rahatlayacak." ifadeleri kullanıldı.