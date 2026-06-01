Son Mühür / Yağmur Daştan - Karşıyaka Belediyesi haziran ayı birinci olağan meclis birleşimi Başkan Yıldız Ünsal yönetiminde yapıldı. Birleşimde; temizlik hizmetlerinden araç filosunun yenilenmesine, imar planlarından belediye iştiraklerine varlık devrine kadar konu gündeme geldi.

SDS’ler ‘Acil’ kaydıyla komisyonlara

Karşıyaka Belediyesi’nde uzun süre tartışmalara yol açan sosyal denge tazminatının yasal sınırın üzerinde ödenebilmesi için Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, meclisten yetki talebinde bulundu. Karşıyaka Belediyesi’nde görevli memurlar, SDS sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süre eylem yapmıştı. Daha sonra memurlar, Başkan Ünsal ile bir araya gelerek müzakere masası kurmuş ve sorunların giderilmesi noktasında adımlar atılmıştı. Söz konusu madde plan ve bütçe komisyonu ile hukuk komisyonuna acil koduyla sevk edildi.

Baz istasyonu aykırı bulundu

Öte yandan, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından talep edilen, Atakent Mahallesi sınırları içerisindeki Hasan Türker Futbol Sahası civarında konumlu baz istasyonunun imar planlarına işlenmesi yönündeki imar planı değişiklik teklifi, komisyonlarca yapılan incelemeler sonucunda mekansal bütünlüğe aykırı bulunarak oy birliğiyle reddedildi.