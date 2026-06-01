FIFA Dünya Kupası yaklaşırken, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde takımın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik heyet, hazırlık karşılaşmaları öncesi kadro planlamasına son şeklini verirken futbolseverler de "Arda Güler'in sakatlığı geçti mi?" ve "Kenan Yıldız milli takım kadrosunda var mı?" konularını yakından takip ediyor. Sağlık kurulunun yoğun mesai harcadığı kamptan, her iki yetenekli futbolcunun rehabilitasyon süreçleriyle ilgili oldukça farklı haberler geldi. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

KENAN YILDIZ'IN SAKATLIK DURUMU NASIL, KUZEY MAKEDONYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Juventus'ta sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Kenan Yıldız, milli takımın Riva'da gerçekleştirdiği son saha çalışmasında yer almadı. Sakatlığı nedeniyle takımla birlikte çalışmalara katılamayan genç yeteneğin tedavisine özel bir program dahilinde devam edildi. Sağlık ekiplerinin gözetiminde olan Yıldız'ın, Kuzey Makedonya ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında riske edilmesi beklenmiyor. Teknik direktör ve ekibi, oyuncunun Dünya Kupası grup maçlarına tamamen hazır bir şekilde yetişmesi için süreci büyük bir titizlikle yönetiyor.

ARDA GÜLER DÜNYA KUPASI MAÇLARINA YETİŞECEK Mİ?

Arda Güler'den ise milli takımı sevindiren olumlu haberler geldi. İspanya'da sezonun son virajında sağ bacağının arka üst kas grubundan sakatlanan ve kulüp maçlarının bir kısmını kaçıran genç yıldız, tedavi sürecinde büyük aşama kaydetti. Basında yer alan haberlere göre Arda Güler'in Dünya Kupası'ndaki ilk grup müsabakasına kadar tamamen iyileşmesi ve takımdaki yerini alabilecek fiziksel seviyeye ulaşması öngörülüyor.