Son Mühür/ Emine Kulak- Bayraklı Belediyesi’nin Haziran Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı İrfan Önal idaresinde gerçekleşti.

Toplantıda başkanlıktan gelen önergeler ve komisyon raporları görüşüldü.

15 belediye aracı hurdaya ayrılıyor

Meclise sunulan önergede, belediye envanterinde kayıtlı bulunan 15 adet aracın ekonomik ömürlerini tamamladığı belirtildi. Yüksek bakım ve onarım maliyetleri doğurması, aktif hizmette verimli kullanılamaması ve teknik açıdan kullanım uygunluklarını yitirmesi gerekçesiyle, söz konusu araçların hurdaya ayrılması önerisi meclis üyelerinin oylarıyla ilgili komisyonlara oy birliği ile sevk edildi.

Önal: Tamirde çok fazla masraf çıkıyor

Tamir masraflarının fazla olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İrfan Önal, “Söz konusu araçlar düne kadar kendi belediyemizin yıllardır kullandığı araçlar. Bir tamirde çok fazla masraf çıkarıyor. Masrafı fazla olanları devlet malzeme ofisine vermek üzere karar alıyoruz” dedi.

Bayraklı'ya atık getirme merkezi için Önal'a yetki değerlendirilecek

Meclisin diğer gündem maddelerinden biri de çevre yatırımı oldu. Toplanan parçalanmış asfalt atıkları ile toplanan karışık moloz atıklarının depolanması ve bertaraf sorunlarının giderilmesi amacıyla düğmeye basıldı. 40285 Ada 14 nolu Parsel alanında ivedilikle bir Atık Getirme Merkezi kurulması ve burada faaliyet gösterecek Lisanslı bir Firma ile iş birliği protokolü yapılmak üzere Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'a yetki verilmesi maddesi mecliste görüşülerek oy birliği ile ilgili komisyonlara sevk edildi.

Komisyonlardan oy birliğiyle satış onayı

Meclis toplantısının komisyon raporlarının görüşülmesi bölümünde ise taşınmaz satışları ele alındı. belediyeye ait küçük metrajlı hisselerin parseldeki diğer hissedarlara satışına ilişkin komisyonlardan oy birliğiyle meclise gelen rapor, meclis toplantısında da

Satışına onay verilen belediye hisseleri şu şekilde sıralandı

Turan Mahallesi: 36934 ada, 15 parseldeki 16 m2lik belediye hissesi

Bayraklı Mahallesi: 31558 ada, 7 parseldeki 1,92 m2lik belediye hissesi

Mansuroğlu Mahallesi: 23 ada, 321 parseldeki 41,15 m2lik belediye hissesi

Metin: Halkın gündemi başka iktidarın başka

Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan CHP Meclis Üyesi Yusuf Metin, "Halkın gündemi ile iktidarın gündemi fersah fersah ayrı olduğunu görüyoruz. Belediye başkanları üzerinden siyasi hamleler sürüyor. Yeni gündem ile karşı karşıta gelmiş olduk. Ülkemiz yeni bir belirsizliğin içine atılmıştır. 21 Mayıs 2026 tarihinde CHP’nin 38. Kurultayına yönelik seçimlerini iptal ederek mutlak butlan kararı verdi. Mutlak butlanın anlamını öğrenmiş olduk. Yok anlamında. Genel merkezimiz kolluk kuvvetleri tarafından ablukaya alındı" dedi.

Akbulut: Kendi partilileriniz itirafçı oldu

Kurultayın şikayetçisi CHP'li olduğunu söyleyen AK Parti Meclis Üyesi Soner Akbulut, "Her meclis gülesim geliyor. Aynı konuşmayı ben yapsaydım, Bayraklı Belediyesi dışına çıkmayın daha önce yaptığınız gibi mikrofonu alın derdiniz. Demokrasisiniz partinizden yana. Konuştuklarınız ilçemizle hiçbir alakası yok. Kurultayınızda yolsuzluk yapılmış, mahkeme karar vermiş. Şikayetçi, itirafçı olan partilileriniz. Bir vatandaş belediye başkanınızdan gidip şikayetçi olmadı, kendi partilileriniz itirafçı oldu. Konuların AK Parti ve Bayraklı ile ilgi ve alakası bulunmamakta. Meclisimizi milletimize hizmet yolunda geçirmeyi temenni ediyorum” dedi.

Demir: CHP’nin otel lobilerinde kurulmadığından zaten eminim

CHP içindeki bölünme ve mutlak butlan hakkında konuşan AK Parti Grupbaşkanvekili Emre Demir, “Yusuf Bey, CHP saraylarda ve otel lobilerinde kurulmamıştır dedi. Otel lobilerinde kurulmadığından zaten ben eminim. En büyük mağdurlarından bir tanesi CHP’ye gönül vermiş vatandaşlar. CHP’ye gönül vermiş vatandaşların ellerinden alınan temiz siyaset için hesap verilmeli. Gündemi bizim üzerimizden değiştirmeye kalkmayın. CHP’li itirafçı olmuş, ama suçlu biziz. CHP adasına kim kalmış, kim veda etmiş önemi yok. Bizim için CHP’nin başındakinin hiçbir önemi yoktur. Biz burada yorum yapma yetisinde değiliz. Eğer siyasi toksiti istiyorsanız tabi ki konuşun, burayı enfekte eden Cumhurbaşkanımız hakkında konuşanları uyarıyorum. Bu işin müsebbibi bizler değiliz belki de müsebbibi otel lobilerinde yakalananlardır” şeklinde konuştu.