İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında yeni bir göçmen operasyonuna daha imza atıldı. Motor arızası sebebiyle Ege Denizi’nde sürüklenen lastik bottaki 1’i çocuk toplam 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kurtarıldı.
Ekipler harekete geçti!
Olay, sabaha karşı saat 04.55 sıralarında Karaburun açıklarında gerçekleşti. Gelen bilgiler eçrçevesinde, denizde ilerlediği esnada motoru arızalanan lastik bot sürüklendi. İçerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu bottan yapılan yardım çağrısının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
İhbarın ardından bölgeye kısa sürede Sahil Güvenlik Botu TCSG-4 intikal etti.
1’i çocuk 31 göçmen!
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bottan alınan 31 düzensiz göçmenin arasında 1 çocuğun da bulunduğu ifade edildi. Kurtarılan göçmenler ilk kontrollerinin ardından karaya götürüldü.
Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldüler!
Düzensiz göçmenler karaya çıkarılırken, sağlık kontrolleri ve kimlik tespit işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiler.