ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Katılımcı ülke sayısının artırılmasıyla beraber küresel çapta büyük bir heyecan dalgası oluştu. Kupanın coşkusuna ortak olmak isteyen spor tutkunları, açılış mücadelesinin oynanacağı günün takvimini ve dev organizasyonun formatındaki köklü değişiklikleri mercek altına aldı. Peki, Dünya Kupası'na kaç gün kaldı? Dünya Kupası ne zaman başlıyor? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

2026 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, İLK MAÇ HANGİ STATTA?

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Turnuvanın perdeleri, Meksika'nın başkenti Mexico City'de yer alan tarihi Azteca Stadyumu'ndaki ilk karşılaşmayla açılacak. Bu dev şampiyona, Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç farklı ülkenin ortak organizasyonuyla gerçekleştirilerek tarihe geçecek.

DÜNYA KUPASI'NA KAÇ GÜN KALDI, GERİ SAYIMDA SON DURUM NE?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte, futbol dünyasının kalbinin atacağı dev turnuvanın başlamasına tam 10 gün kaldı. Katılımcı ülkelerin milli takımları hazırlık kamplarında son taktik çalışmalarını yürütürken, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar da heyecanla 11 Haziran'daki açılış düdüğünü beklemeye koyuldu.

YENİ DÜNYA KUPASI FORMATI: KAÇ TAKIM KATILACAK, FİNAL NE ZAMAN?

Bu yıl düzenlenecek olan turnuva, takım sayısı bakımından bir devrime sahne oldu. Daha önce 32 takımla oynanan şampiyona, 2026 yılı itibarıyla 48 takımın katılımıyla düzenlenmeye başladı. 16 farklı şehirde toplam 104 karşılaşmanın oynanacağı turnuva, yaklaşık bir ay boyunca kesintisiz bir futbol şöleni sunacak.

Dünyanın en büyüğünü belirleyecek olan 2026 Dünya Kupası final maçı ise 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak. Şampiyonluk kupasının sahibini bulacağı dev final mücadelesine ABD'nin New York-New Jersey bölgesindeki stadyum ev sahipliği yapacak.

RAKAMLARLA 2026 FIFA DÜNYA KUPASI ÖZET TABLOSU

Tarihin en büyük futbol organizasyonu olarak kayıtlara geçen turnuvanın formatı, tarihleri ve konum bilgileri şu şekilde:

2026 Dünya Kupası Detayları Turnuva Takvimi ve Format Bilgisi Açılış Tarihi 11 Haziran 2026 Açılış Stadyumu Azteca Stadyumu (Meksika) Geri Sayım (Kalan Gün) 10 Gün Toplam Takım Sayısı 48 Milli Takım Toplam Maç Sayısı 104 Karşılaşma Ev Sahibi Ülkeler ABD, Kanada, Meksika Büyük Final Tarihi 19 Temmuz 2026 Final Stadyumu New York-New Jersey (ABD)