Arçelik, tüketici deneyimini geliştirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Şirket tarafından, İzmir’de açılan 7 yeni mağaza ile kentteki satış noktası sayısı 93’e çıkarılmış oldu. Yeni nesil mağazacılık anlayışı çerçevesinde tasarlanan mağazalar, teknoloji odaklı deneyim alanlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Arçelik’in İzmir’de hayata geçirdiği yeni mağazalar; Gaziemir, Karabağlar Yeşillik Caddesi, Bozyaka, Konak Göztepe, Buca Evka-1, Buca Kozağaç Meydanı ve Karşıyaka Girne Bulvarı’nda hizmete girdi.

Gerçekleştirilen açılış törenine katılan isimler arasında; Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural başta olmak üzere şirket yöneticileri, bölge bayileri ve çok sayıda davetli yer aldı.

Yeni nesil mağazacılık konsepti!

Modern mağazacılık anlayışı göz önüne alınarak hazırlanan yeni satış noktalarında dijital ekranlarla desteklenmiş olan deneyim alanları, ürünlerin birebir incelenebildiği etkileşim bölümleri ve çocuk oyun alanları bulunuyor.

“Tüketicilerimize daha yakın olmayı hedefliyoruz”

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural, Arçelik’in Türkiye genelindeki büyümesini güçlü bayi ağıyla sürdürdüğünü belirtti

Kural, tüketicilerle kurulan bağın temelinde bayilerin önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, mağazaların yalnızca ürün satışı yapılan noktalar olmadığının altını çizdi. Yeni mağazalarla birlikte İzmir’deki hizmet ağını daha da güçlendirdiklerini söyleyen Kural, tüketicilere daha kaliteli ve erişilebilir hizmet sunmayı amaçladıklarını ifade etti.