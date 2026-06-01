Son Mühür/ Emine Kulak- Bayraklı Belediyesi’nin Haziran Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı İrfan Önal idaresinde gerçekleşti.

Bayraklı Belediyesi’nde yakın zamanda yönetim ile sendika arasında uzlaşı sağlanamaması nedeniyle eylemlere sahne olan TİS süreci, kurulan uzlaşma masasının ardından bugün resmiyete döküldü. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın söz verdiği gibi Haziran ayının ilk meclis toplantısına önerge getirildi.

Mecliste 5 dakikalık TİS arası

Meclis toplantısında ek gündem maddesi olarak sunulan önergede, belediyede görev yapan memurların 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme’nin "Sosyal Denge Tazminatı" başlığı altındaki aylık tavan tutarın aşılması suretiyle ödeme yapılması teklif edildi. İlgili madde, meclis üyelerinin oylarıyla acil koduyla incelenmek üzere komisyonlara havale edildi ve oturuma 5 dakika ara verildi. Aranın ardından komisyonlardan hızlıca gelen ortak rapor, meclis üyelerinin oylamasına sunuldu ve oy birliği ile kabul edilerek yasalaştı.

Kişi borcu ihtimaline karşı hukuki güvence şartı

Kabul edilen sözleşmeyle memurların tavan sınırı aşan mali hakları güvence altına alınırken, belediye yönetimi için de önemli bir hukuki bariyer oluşturuldu. Önergede yer alan şart uyarınca, tavan sınırın aşılması sebebiyle ileride yapılabilecek Sayıştay veya bakanlık denetimlerinde bu ödemelerin "tazmin veya kişi borcu" sayılması durumunda; ilgili memurlar kurumdan emeklilik, nakil veya başka bir nedenle ayrılmış olsalar dahi aldıkları tutarları yasal faiziyle geri ödeyecekler. Hiçbir hukuki ihtilafa yer vermeden parayı iade edeceklerine dair taahhütname imzalamayı kabul eden personel adına, sözleşmeyi imzalamak üzere Belediye Başkanı İrfan Önal’a tam yetki verilmiş oldu