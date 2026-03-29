Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın detaylarını paylaştığı yeni düzenleme, çalışma hayatında tarihi bir adım olarak görülüyor. Uzun yıllardır 16 hafta olarak uygulanan annelik izninin 24 haftaya, işçilerin babalık izninin ise 10 güne çıkarılmasını öngören 29 maddelik teklif nihayet Meclis yolunda. Önümüzdeki günlerde komisyonda masaya yatırılacak olan bu kritik torba yasa, sadece yeni doğum yapacakları değil, halihazırda işe dönmüş olan anneleri ve koruyucu aileleri de kapsıyor. Çalışan ebeveynlerin gözü kulağı şimdi Ankara'dan gelecek resmi onayda ve yasanın yürürlüğe gireceği tarihte.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTA OLDU MU, TEKLİF MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Sosyal Hizmetler Kanunu ile bazı kanunlarda köklü değişiklikler öngören 29 maddelik torba yasa teklifi henüz yasalaşmadı. Düzenleme, 2 Nisan Salı günü TBMM Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda ele alınıyor. Komisyondan geçmesinin ardından Genel Kurul'a gelmesi beklenen teklifle birlikte, mevcut durumda 16 hafta olan doğum izni resmi olarak 24 haftaya çıkıyor.

DOĞUM İZNİNİ 16 HAFTA KULLANANLARIN İZİN SÜRESİ UZAYACAK MI?

Çalışan annelerin en çok merak ettiği konuların başında yasanın kimleri kapsayacağı geliyor. Bakan Göktaş'ın açıklamalarına göre, yasa çıktığı andan itibaren geriye dönük bir hak tanınıyor. Yani doğum iznini 16 hafta olarak kullanıp işe dönmek zorunda kalan anneler, eğer hala o 24 haftalık periyodun içindelerse, eksik kalan 8 haftalık izinlerini de kullanabiliyor. Süreci tamamlamayan tüm anneler bu haktan faydalanıyor.

DOĞUM ÖNCESİ İZİNLER DOĞUM SONRASINA AKTARILACAK MI?

Yeni düzenleme, annelere izinlerini planlama konusunda da büyük bir esneklik sunuyor. Yasa kapsamında anne adayları, talepleri doğrultusunda doğum öncesi kullanabilecekleri 8 haftalık iznin 6 haftasını direkt olarak doğum sonrasına aktarabiliyor.

YENİ BABALIK İZNİ SÜRESİ KAÇ GÜN, İZİN ARTACAK MI?

Torba yasada sadece anneler değil, babalar için de sevindirici bir haber yer alıyor. Mevcut iş kanununda işçiler için 5 gün olarak uygulanan babalık izni süresi, bu düzenlemeyle birlikte memurlarla eşitleniyor. Yasa Meclis'ten geçtiğinde işçilerin babalık izni de 10 güne yükseliyor.

KORUYUCU AİLELER DOĞUM İZNİ KULLANABİLECEK Mİ?

Yasa teklifindeki en anlamlı maddelerden biri de koruyucu aileleri ilgilendiriyor. Düzenlemeyle birlikte, özellikle 0-3 yaş grubundaki evlat edinme süreçlerinde, koruyucu ailelere de tıpkı biyolojik ebeveynler gibi özel bir "doğum izni" süresi tanınıyor.

TORBA YASADA SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ VAR MI?

Çalışma hayatını baştan aşağı yenileyen bu 29 maddelik teklif, aynı zamanda dijital dünyaya yönelik katı kurallar da içeriyor. Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte, 15 yaşını doldurmayan çocukların sosyal medya kullanımları engelleniyor.