Uzun süredir altyapı çalışmaları ve ihale süreçleri devam eden 5G teknolojisinde nihayet mutlu sona gelindi. Türkiye genelinde faaliyet gösteren Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, 1 Nisan 2026 itibarıyla devrim niteliğindeki bu yeni nesil internet hızını kullanıcılarına sunmaya başlıyor. Ülke çapındaki 95 milyon cep telefonundan yaklaşık 32 milyonunun şimdiden hazır olduğu bu geçiş süreci, cihaz ve hat uyumluluğu tartışmalarını da beraberinde getirdi. İnternet erişimini uçuşa geçirecek bu teknolojiye geçmeden önce aboneler, ellerindeki telefonların veya mevcut hatlarının bu devasa hızı destekleyip desteklemediğini öğrenmek istiyor.

5G İÇİN SIM KART DEĞİŞTİRMEK GEREKİR Mİ?

Yeni nesil internet teknolojisini kullanabilmek için öncelikle cihazınızın 5G altyapısına uygun donanıma sahip olması şartı aranıyor. Bununla birlikte cihazın içindeki hattın da bu teknolojiyi karşılaması gerekiyor. Halihazırda 4.5G teknolojisini sorunsuz kullanan SIM kartlar, 5G ile de tam uyumlu şekilde çalışmaya devam edecek. Yani güncel bir hattınız varsa operatörünüze gidip yeni bir kart almanıza gerek kalmıyor. Ancak daha eski teknolojiye sahip bir hat kullanıyorsanız, operatörünüze başvurarak SIM kartınızı anında güncellemeniz veya değiştirmeniz gerekiyor.

ESKİ SIM KARTLAR 5G'Yİ DESTEKLER Mİ?

Eğer cep telefonunuzda 4.5G uyumlu bir SIM kart takılıysa ekstra bir işlem yapmanıza gerek yok; bu kartlar 5G bağlantısını da sorunsuz bir şekilde destekliyor. Fakat 4.5G öncesi döneme ait, 3G veya daha eski altyapılı SIM kartlar yeni nesil hızı desteklemiyor ve 5G'den faydalanmak isteyen kullanıcıların bu eski hatları mutlaka yenilemesi isteniyor.

TÜRKİYE'DE 5G NE ZAMAN ÇIKACAK, NE ZAMAN KULLANILACAK?

Altyapı yatırımlarını ve test süreçlerini tamamlayan Türkiye, 1 Nisan 2026 tarihinde 5G teknolojisini resmen tüm operatörlerde kullanıma açıyor. Bu tarihten itibaren kapsama alanındaki tüm kullanıcılar çok daha yüksek hızlarda veri indirme ve yükleme imkanına kavuşuyor.

TELEFONDA 5G ÖZELLİĞİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Cihazınızın bu yeni hıza uygun olup olmadığını anlamanın birkaç pratik yolu var. Telefonunuzun "Ayarlar" menüsüne girip "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" sekmesini açtığınızda, en yüksek ağ teknolojisi seçenekleri arasında LTE veya 4.5G yerine 5G ibaresini görüyorsanız cihazınız bu teknolojiye hazır anlamına geliyor. Ayrıca kullandığınız operatörün mobil uygulaması üzerinden, web sitesinden veya SMS yoluyla da cihazınızın 5G'ye aktif edilip edilemeyeceğini kolayca sorgulayabilirsiniz.

5G DESTEKLİ TELEFONLAR HANGİLERİ?

Türkiye'deki mevcut telefon ekosisteminde şimdiden milyonlarca cihaz yeni döneme hazır bekliyor. İşte markalarına göre 5G desteği sunan başlıca popüler akıllı telefon modelleri:

5G DESTEKLİ IPHONE MODELLERİ NELER?

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13 serisi

iPhone 14 serisi

iPhone 15 serisi

iPhone 16 serisi

iPhone 17 serisi

iPhone SE (3. Nesil - 2022 ve 4. Nesil - 2025)

5G DESTEKLİ SAMSUNG MODELLERİ HANGİLERİ?

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy A56 5G

Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A26 5G

5G DESTEKLİ XIAOMI MODELLERİ NELER?

Xiaomi 14

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Xiaomi Redmi Note 15