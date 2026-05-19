Son Mühür- Dün Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan ve 4 ilçeyi ilgilendiren kararın içinde İzmir'in kıyı şeridinden tatilcilerin vazgeçilmez adresi Çeşme de yer aldı.

İzmir, Tekirdağ, Adana ve Hatay'da hayata geçirilecek çeşitli enerji projeleri kapsamında bazı taşınmazlara yönelik acele kamulaştırma kararı alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde hayata geçirilecek doğal gaz boru hattı projesinin gerçekleştirilebilmesi için ilgili güzergaha denk gelen taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılma kararı alındı.

Karar Resmi Gazete'de şu ifadelerle duyuruldu:

"Çeşme İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Söz Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11350)"