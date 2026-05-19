Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen veya mevcut taahhüdünü yenilemek isteyen vatandaşlar için mayıs ayı oldukça hareketli geçiyor. Özellikle bazı bankaların sunduğu toplam avantaj paketlerinin 82 bin 500 TL seviyelerine kadar çıkması, "emekli maaşımı hangi bankaya taşımalıyım" arayışını hızlandırdı. Ancak uzmanlar uyarıyor; bankaların dev puntolarla duyurduğu bu yüksek rakamların tamamı hesaba yatan nakit paradan oluşmuyor. İşin içine faizsiz ihtiyaç kredileri, kredi kartı harcama hedefleri ve otomatik ödeme talimatları da giriyor. Emeklilerin en yüksek promosyon veren bankalar arasında seçim yaparken mağdur olmamak için imza atmadan önce şartları çok iyi okuması gerekiyor.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Mayıs ayında bankaların sunduğu toplam avantaj paketleri 82 bin 500 TL'ye kadar ulaştı. Fakat bu paranın hepsi anında hesaba yatan nakit olarak verilmiyor. Kampanya paketlerinin içinde 20 bin TL'ye varan nakit promosyonun yanında, 50 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı, otomatik fatura talimatı ödülleri ve bankaya yakınını getirenlere sağlanan ek nakit fırsatları bulunuyor.

AKBANK VE GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTLARI NELER?

Akbank, 31 Mayıs 2026'ya kadar maaşını taşıyanlara 20 bin TL'ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca şartları sağlayan emekliler 50 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kullanabiliyor. İlk 5 otomatik fatura talimatına 2 bin 500 TL, davet koduyla bankaya kazandırılan her yakın için de 10 bin TL'ye kadar ek nakit sunuyor. Garanti BBVA ise mayıs sonuna kadar maaşını taşıyanlara 15 bin TL nakit promosyon sağlarken; Bonus Kart kullanımı, ek hesap ve sigorta poliçesi gibi şartlarla bu toplam avantajı 25 bin TL'ye kadar çıkarıyor.

QNB, TEB VE DENİZBANK NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

QNB, 3 yıl kalma sözü veren emeklilere 20 bin TL'ye varan doğrudan nakit promosyon ödüyor. TEB tarafında ise maaşını taşıyan emekliler 21 bin TL'ye varan avantajdan yararlanıyor; bunun 12 bin TL'si ana promosyon, kalan 9 bin TL'si ise otomatik fatura talimatı verilmesi şartıyla geliyor. DenizBank da emeklilere toplam 27 bin TL'ye varan bir fırsat sunuyor. 12 bin TL nakit ödemenin üzerine kredili mevduat hesabı açılması ve aktif kredi kartı kullanımı gibi şartlarla 15 bin TL ilave avantaj sağlanıyor.

YAPI KREDİ, ING, İŞ BANKASI VE VAKIFBANK MAYIS 2026 KAMPANYALARI

Yapı Kredi, 31 Mayıs'a kadar SGK taahhüdü veren emeklilere 30 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı tanıyor. ING, maaş tutarına göre hiçbir ek koşul istemeden 15 bin TL nakit verirken, ek şartlar yerine getirildiğinde bu rakamı 32 bin TL'ye kadar taşıyor. İş Bankası 15 bin TL nakit ödemeyi, aidatsız Maximum Kart kullanımı ve ücretsiz havale gibi ek fırsatlarla 25 bin TL seviyesine yükseltiyor. VakıfBank ise maaşını taşıyanlara 12 bin TL nakit promosyon sunuyor. VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan harcamalardan elde edilen 18 bin TL'lik ek kazançla birlikte buradaki toplam avantaj 30 bin TL'yi buluyor.