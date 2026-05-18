Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin bayram hazırlıklarını rahatça yapabilmeleri adına bakanlık düzeyinde kritik bir adım geldi. Bakan Vedat Işıkhan, Mayıs 2026 dönemine ait emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerinin öne çekilerek aynı tarihlerde hesaplara aktarılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından dul, yetim ve emekli maaşı alan vatandaşlar "tahsis numarasına göre ödeme günleri" ve "4A, 4B, 4C Mayıs maaş takvimi" sorgularını yoğunlaştırdı. Bakanlığın belirlediği yeni takvimle birlikte, normal şartlarda ay sonuna doğru yatan paraların hangi günlerde banka hesaplarına geçeceği kesinleşti.

EMEKLİ MAAŞLARI VE BAYRAM İKRAMİYELERİ BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği müjdeli haberi resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ile Mayıs ayı aylık ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde, 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına toplu olarak yatırılacağını duyurdu. Bu hamleyle birlikte bayram alışverişi ve hazırlıkları öncesinde emeklilerin bütçesine rahat nefes aldırılması hedefleniyor.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ LİSTESİ

SSK kapsamında emekli olan vatandaşlar, normal işleyişte maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre alıyor. Bakanlığın açıkladığı takvim doğrultusunda Mayıs ayı ödemeleri şu günlerde hesaplara geçiyor:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: Ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: Ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: Ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: Ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: Ayın 21'inde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: Ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: Ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: Ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: Ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: Ayın 26'sında maaşlarını çekebiliyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ GÜN HESAPLARA GEÇECEK?

Bağ-Kur sigortalısı olan esnaf ve çiftçi emeklileri için de tahsis numarası son rakamına göre belirlenen rutin ödeme takvimi şu şekilde uygulanıyor:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar: Ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar: Her ayın 28'inde ödemelerini alıyor.

Ancak Bakan Işıkhan'ın açıklaması doğrultusunda, bayram ikramiyeleriyle entegre edilen erken ödeme planı sayesinde tüm emeklilerin paraları 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarında hazır bulunuyor.

2026 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Maaş günlerinin yanı sıra bayram öncesi ödenecek olan ikramiye miktarı da netlik kazandı. 2026 yılı için belirlenen yasal düzenleme uyarınca, emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı bu yıl da 4.000 TL olarak uygulanıyor. Hem SSK hem de Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları, 4.000 TL'lik Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında maaşlarıyla birlikte ya da ilan edilen günlerde bankamatiklerden çekebiliyor.