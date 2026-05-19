İzmir'in en büyük lunaparkı, Kültürpark Fuar Alanı içinde hizmet veren Lunapark İzmir. 13 bin 500 metrekarelik devasa alanıyla şehrin hem en eski hem de en kapsamlı eğlence merkezi. 1974 yılından bu yana faaliyetini sürdüren tesis, dedeyle torunun aynı çarpışan arabaya bindiği bir kuşak köprüsü olarak tanımlanıyor. Konak'ın kalbinde, Basmane Garı'nın hemen karşısında yer alıyor.

Kültürpark Lunapark ne sunuyor?

Park, her yaş grubuna hitap eden geniş bir oyuncak yelpazesine sahip. Gondol, dönme dolap, çarpışan arabalar, kamikaze, adrenalin gibi yetişkinler için adrenalin yüklü aletler bir tarafta. Atlı karınca, küçük tren, salıncak gibi çocuklar için tasarlanmış oyuncaklar diğer tarafta sıralanıyor. Boy ölçüsüne göre güvenlik kuralları titizlikle uygulanıyor. Çocukların çarpışan arabaya tek başına binmesine izin verilmiyor; bir yetişkinle birlikte deneyim sağlanıyor.

Çalışma saatleri haftaya göre farklılık gösteriyor. Pazartesi-Cuma günleri 15.00-24.00, Cumartesi ve Pazar günleri ise 13.00'ten gece yarısına kadar açık. Yaz aylarında özellikle hafta sonu yoğunluk yaşandığı için akşam erken saatler tercih ediliyor. Fuar dönemlerinde park, normal kapasitesinin çok üzerinde ziyaretçi alıyor.

Kültürpark nasıl bir tarihsel mirasa sahip?

Lunapark İzmir'in kurulu olduğu Kültürpark, 1 Ocak 1936'da dönemin İzmir Belediye Başkanı Behçet Uz'un öncülüğünde açıldı. İzmir Enternasyonal Fuarı adıyla da bilinen alan, her yıl Eylül ayının ilk haftası kentin kurtuluş günü 9 Eylül'ü kapsayan 10 günlük bir takvimde fuara ev sahipliği yapıyor. 8 binden fazla ağacı ve yaklaşık 200 bitki türüyle parkın kendisi de doğa açısından İzmir'in akciğeri.

Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, İsmet İnönü Sanat Merkezi, Celal Atik Spor Salonu, paraşüt kulesi ve hayvanat bahçesi gibi yapılar da bu alan içinde yer alıyor.

Şehrin diğer lunaparkları hangileri?

Lunapark İzmir dışında şehirde birkaç alternatif var. Konak'taki Ege Park Lunapark, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde hizmet veriyor; çarpışan araba, dönme dolap, roller coaster gibi araçlarla dikkat çekiyor. Gaziemir'deki Optimum AVM Lunapark, alışveriş merkezi içinde aile odaklı bir konsept sunuyor.

51 yıldır aynı yerde hizmet veren Coşkun Lunapark ise 1973-2025 döneminde İzmirlilerin hafızasına kazınan başka bir efsane. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz dönemde kapatıldı. Şu anda Kültürpark içindeki Lunapark İzmir, kentin en büyük ve en köklü adresi olma özelliğini sürdürüyor.