Son Mühür / Atakan Başpehlivan CBRE Türkiye Direktörü Can Kadir Yalnızcan, sanayi sektöründeki en büyük gider kalemlerinden olan enerji maliyetleri konusunun artık tesis yönetimi sistemiyle kontrol altına alınabileceğini vurgulayarak, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde ve açıklamalarda bulundu.

Geleneksel yöntemler yerini otomasyon sistemlerine bırakıyor

Sanayi sektöründeki geleneksel bakım yöntemlerinin yerini veri odaklı otomasyon sistemlerine bırakıldığını vurgulayan Can Kadir Yalnızcan, tesis yönetimi kavramının artık operasyonel bir kavram olmadığını ve stratejik bir yatırım olduğunu aktardı.

Yeşil bina sertifikaları ihracatın önünü açıyor

Ayrıca, Sanayi tesislerinin değerini artıran bir diğer konunun LEED ve BREEAM gibi uluslararası yeşil bina sertifikaları olduğunu vurgulayan Yalnızcan, söz konusu sertifikaların sadece doğayı korumadığını aynı zamanda ihracat kapılarını da açtığını belirtti.

“Profesyonel dokunuşlarla ciddi tasarruf sağlamak mümkün”

Son olarak, sanayi tesislerinde enerjiye profesyonel dokunuşlarla yüzde 8-12 arasında tasarruf yapmanın mümkün olduğunu kaydeden Can Kadir Yalnızcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Enerji yoğun sanayi tesislerinde profesyonel dokunuşlarla yüzde 8 ile 12 arasında tasarruf sağlamak mümkün. İlk bakışta küçük görünen yüzde 1’lik bir iyileştirme bile, devasa işletme maliyetleri düşünüldüğünde şirket bilançolarında çok ciddi bir finansal avantaj yaratıyor."