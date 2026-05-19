Özür Dilerim filmi İzmir'in farklı ilçelerinde çekildi. Yapımın büyük bölümü Ege'nin sahil kasabalarında geçiyor. Foça, Seferihisar ve Sığacık başta olmak üzere İzmir'in en bilinen tatil bölgeleri, filmin atmosferinin ana taşıyıcısı oldu. Çekimler 2022 yılı sonbaharında tamamlandı, film 14 Nisan 2023'te Disney Plus'ta vizyona girdi.

Filmdeki ünlü deniz feneri nerede?

Hikayenin merkezindeki karakter Erkin, bir deniz fenerinde bekçi olarak çalışıyor. Film boyunca öne çıkan o ikonik deniz feneri sahneleri, Karaburun'a bağlı Sarpıncık Feneri'nde çekildi. Karaburun Yarımadası'nın en uç noktalarından birinde konumlanan fener, dik kayalıkların üzerinde yükselen yapısı ve etkileyici manzarasıyla filmin dramatik anlarına eşlik etti. Sarpıncık, gerçekte de doğa fotoğrafçılarının ve gün batımı tutkunlarının uğrak noktası.

Foça'nın kayalık kıyıları ve mavi denizi de hikayenin romantik ve nostaljik sahnelerine fon oluşturdu. Setten gelen bilgilere göre ekip, Foça'nın sakin atmosferini doğallık peşinde özellikle tercih etti.

Sığacık ve Seferihisar nerelerde devreye girdi?

Filmin sokak sahneleri ve günlük yaşam kesitleri için ana mekanlar Sığacık ve Seferihisar oldu. Sığacık'ın taş evleri, arnavut kaldırımlı dar sokakları ve çiçekli kapıları filmin samimi havasını destekledi. Türkiye'nin ilk Cittaslow yani Sakin Şehir unvanını taşıyan Seferihisar, pazar yerleri ve geleneksel dokusuyla hikayeye katkı sağladı. Sığacık Kalesi ve Teos Marina ise sahil sahnelerinde tercih edilen lokasyonlar arasındaydı.

Royal Teos Termal Otel ise bazı iç mekan çekimlerinde set olarak kullanıldı. Çekimler sırasında Sığacık Belediyesi, Beykoz Belediyesi ve İstanbul Valiliği gibi kurumlardan lojistik destek alındı.

Filmin konusu ne anlatıyor?

Özür Dilerim, 30'lu yaşlarının ortasında yalnız bir adam olan Erkin'in hikayesini merkezine alıyor. Deniz fenerinde bekçilik yapan, kredi borçlarıyla boğuşan Erkin, huzurevindeki dedesinin ölüm haberini alır. Ancak huzurevine gittiğinde dedesinin hala hayatta olduğunu ve ondan bir ricası olduğunu öğrenir. Vasiyet niteliğindeki bu rica çok özel; Erkin, geçmişte kalbini kırdığı kardeşi Koray ile eski nişanlısı Merve'den özür dilemek zorundadır.

İbrahim Büyükak'ın Erkin'i, Oğuzhan Koç'un Koray'ı ve Gizem Karaca'nın Merve'yi canlandırdığı yapımda Mert Turak, Yeliz Kuvancı, Müfit Kayacan, Metin Coşkun, Fatma Toptaş ve Binnur Şerbetçioğlu gibi isimler de rol aldı. IMDb'de 6.8 puan alan film, aile bağları, pişmanlık ve affetme temalarını mizahi bir dille ele alıyor.