SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Çanakkale’de yürütülen uyuşturucu soruşturmasında taksici ile arasında uyuşturucu yazışmaları ortaya çıkınca 3 ay geçici olarak görevden uzaklaştırılan Ağır Ceza mahkemesi kadın başkanı savunmasını yaptı. Özellikle, 'Uyuşturucu parası yaz' mesajı yargı dünyasını derinden sarstığı olayda kadın hakim savunmasında yaşananların tesadüf olmadığını belirterek, 'Mesleğim ve onurum hedef alındı. Bana organize bir kumpas kuruldu' diyerek kendisini savundu.

22 Bin TL'lik Havale

Uyuşturucu ticaretiyle bağdaştırılan para transferi hakkında konuşan kadın başkan, paranın uyuşturucuyla hiçbir ilgisi olmadığını söyleyerek iddiaları reddetti. 'Taksici Kadir' olarak bilinen Kadir Demirdelen’in kendisine Ezine ilçesinde yaşayan ekonomik durumu kötü, kirasını ve temel ihtiyaçlarını ödeyemeyen bir kadından bahsettiğini, bu duruma insani olarak kayıtsız kalamadığını belirten kadın başkan, 'Söz konusu 22 bin TL’yi tamamen insani yardım maksadıyla, hiçbir çıkar gözetmeden, başımın gözümün sadakası olarak gönderdim. Uyuşturucu kullanmadım, uyuşturucu ticaretiyle de uzaktan yakından hiçbir ilgim olmadı' dedi.

'Uyuşturucu Yaz' Mesajı Soruldu

Soruşturma dosyasına giren kritik mesajlarla ilgili savunma yapan kadın hakim, mesajların bağlamından koparılarak sadece belirli bölümlerinin dosyaya eklendiğini, öncesi ve sonrası incelendiğinde konuşmanın mizah amaçlı olduğunun anlaşılacağını belirtti söyledi. Mesajlarda banka transferi sırasında açıklama kısmına ne yazılacağı konuşulurken, 'Taksici Kadir' alaycı ve rahat bir tavırla kadın başkana 'Uyuşturucu yaz' dedi ve ardından 'Sanki 6 milyon dolar mı gönderiyorsun' diyerek şaka yaptı. Kadın başkan, soruşturmayı tetikleyen bu tehlikeli ifadenin bizzat Taksici Kadir tarafından bilinçli olarak söyletildiğini öne sürdü.

Taksici Kadir Kumpasın Merkezinde mi?

Yargı camiası, 'Taksici Kadir'in 'Uyuşturucu yaz' mesajının hemen ardından jet hızıyla operasyon yapılması, yazışmaların vakit kaybetmeksizin HSK’ya taşınması ve açığa alma sürecinin başlatılması bir 'tesadüfler zinciri' olarak görülmüyor. HSK’nın, uyuşturucu bağlantılı isimlerin kadın hakimin yardım etme refleksini ve hassas bir dönemini fırsat bilerek ona bilinçli bir dijital tuzak kurup kurmadığını çok yönlü olarak incelediği öğrenildi. Kadın hakim hakkındaki adli işlemler, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 93. maddesi uyarınca “hakim ve savcıların kişisel suçları” kapsamında, yetkili kılınan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

