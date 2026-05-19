Nisan ayı enflasyonunun aylık yüzde 4,2, yıllık ise yüzde 32,4 olarak gerçekleşmesi, iş dünyasında ve çalışan kesimde ara zam beklentilerini yeniden alevlendirdi. Günler ilerledikçe dar gelirli vatandaşların en çok aradığı konuların başında gelen bu beklentiye dair ilk resmi açıklama ise nihayet iktidar kanadından geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonların merakla beklediği maaş artışı tartışmalarına son noktayı koyacak kritik ifadeler kullandı. Peki, Ankara kulislerinde asgari ücret için bir çalışma yürütülüyor mu, uzmanlar bu konuda ne diyor?

ASGARI ÜCRETE ARA ZAM GELECEK MI?

Milyonlarca çalışanın kilitlendiği ara zam sorusuna hükümet kanadından net bir yanıt geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışanları, emeklileri, dar ve sabit gelirlileri her zaman desteklediklerini vurguladı. Ancak Güler, şu an itibarıyla asgari ücrete bir ara zam yapılmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunmadığını açıkça ifade etti. Ekonomi uzmanları da mevcut ekonomi programı doğrultusunda bu yıl asgari ücrete yaz döneminde bir ara dokunuş yapılmasını beklemiyor. Türkiye'de asgari ücrete son ara zam 1 Temmuz 2023 tarihinde uygulanmıştı.

2026 GÜNCEL NET VE BRÜT ASGARI ÜCRET KAÇ TL?

Yıl başında yapılan yüzde 27 oranındaki artışın ardından asgari ücret net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanmaya devam ediyor. Yeni yılla birlikte brüt asgari ücret 33 bin 30 lira seviyesine yükselirken, bu rakamın işverene toplam maliyeti ise SGK ve işsizlik sigortası primleri dahil olmak üzere 40 bin 874 lira 63 kuruşu buluyor. Temmuz ayında yeni bir artış yapılmayacağının sinyalinin verilmesiyle birlikte, çalışanlar mevcut maaş düzeniyle yılı tamamlayacak.