Son Mühür/ Emine Kulak- DİSK’e bağlı Devrimci Emekli Sendikası (Emekli – Sen), bugün İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önünde bir araya gelerek açıklanan yeni emekli maaşı zam oranlarına sert tepki gösterdi.

DİSK’e bağlı Emekli – Sen üyelerinin yaptığı eylemde, basın açıklamasını Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak okudu. Yapılan açıklama şu şekilde;

“Emekliler çöpten topladıklarıyla geçiniyor”

“Bir 6 ayı yine geride bırakarak ve Temmuz ayının bu sıcağında bizleri meydanlara inmek zorunda bırakan iktidar, Temmuz ayı maaş zamlarını açıklamadan yağmur gibi gelen yeni zamlarla, bizlere reva görecekleri sadaka düzeyindeki maaş artıklarını vermeden aldılar. Çok mu şaşırdık, hayır. Kapitalizmin uzlaşmaz çelişkisi olan emek- sermaye temel çelişkisinde; sermayenin temsilcisi olan iktidar sahipleri, yine bir avuç yağmacı, talancı ve rantçının çıkarlarına hizmet ederken, onları koruyan yasalar ve Yargı marifetiyle emeklileri, emekçileri, çiftçileri, küçük esnaf ve küçük sanayiciyi, kısacası nüfusun yüzde 90'ını oluşturan yoksul halkımızı zam zulüm ve haksız, hukuksuz uygulamalarla yoksulluğun açlığın pençesinde kıvrandırmaya devam ediyor. 28 Haziran 4 Temmuz dünya emekliler haftası olarak kutlanırken, Avrupa emeklileri, insanca yaşanacak maaşlarla, dünyanın en güzel tatil beldelerinde tatiller yaparken, bizim emeklilerimiz ise bırakın tatili, memleketine gidecek yol parasını dahi bulamadıklarından, memleket özlemiyle yanıp tutuşurken, artık bu insani duygularını toprağa gömüp, geçim telaşında, evine ekmek, hastalığına ilaç, maaşıyla ödeyemediği ev kirasını karşılamak için, ya bir iş aramakta ya da sabahın erken saatlerinde çöpten topladıklarıyla geçimini çıkarmaya çalışmaktadır.”

“NATO'nun ülkemizde yapılacak toplantısını asla onaylamıyoruz”

“Kahvede bir bardak çay içecek, bir simit parası bile cebinde olmayan milyonlarca Emekli kardeşimiz insan onurunun ayaklar altına alındığı bu yağma ve talan düzenine isyan etmektedir. Torunlarına harçlık veremeyeceği için onlardan kaçar duruma gelen emekliler, yeter artık, bu sefalete, aşağılamaya ve yok sayılmaya tahammülleri kalmamıştır. 2002 yılında emekli maaşları asgari ücretin bir buçuk katı iken, sermaye sınıfının temsilcisi AK Parti iktidarı çıkardığı 5510 sayılı yasa ile maaş hesaplama katsayısını yüzde 75 ten yüzde 35’lere kadar düşürerek emeklileri açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm etmiştir. Umudunu kaybetme noktasına gelen emekliler, emekçiler ve yoksul halkımız bir an evvel erken seçim talebiyle akın akın meydanlara inmeye başladı. Cumhur ittifakı ve ona payandalık yapan sözde siyasetçilerin halka söyleyecek sözleri ve vaatleri kalmamıştır artık. Emperyalizmin bir savaş makinesi olan ve dünyanın mazlum halklarına kan kusturan NATO'nun ülkemizde yapılacak toplantısını asla onaylamıyoruz ve NATO derhal kapatılmalıdır diliyoruz.”

“Özgür ve demokratik bir ülkede insanca yaşamak en büyük özlemimiz”

“Amerikan emperyalizminin ve işbirlikçilerinin yeni bir dünya düzeni kurmak için uygulamaya koydukları BOP ve özellikle Ortadoğu üzerinde oynanan işgal savaşlarına karşı bölgemizin dünyanın mazlum halklarıyla birlikte mücadele etmeye kararlı devrimci emekliler sendikamız toplumsal muhalefetin bir bileşeni olarak ta alanlarda mücadeleyi yükseltmeye devam edecektir. Temmuz enflasyonu ile Emekli aylıklarına yapılacak maaş zammını asla kabul etmiyoruz. Savaşa, saraya, yandaşlara değil emekliye bütçe, insan onuruna yaraşır bir maaş, parasız sağlık ve ulaşılabilir sağlık desteği ve katkı paylarının olmadığı ilaç desteği, örgütlenmemiz önündeki sözde yasal engellerin kaldırılması ve toplu sözleşmeli sendikal hakkımızın tanınması ve örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması. Özgür ve demokratik bir ülkede insanca yaşamak en büyük özlemimiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz.”