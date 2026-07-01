Son Mühür / Yağmur Daştan - Türkiye 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı’nı kutluyor ancak deniz turizmcileri zor günlerden geçiyor. İzmir’de kruvaziyer turizminin can damarı olan Alsancak Limanı’nda yaşanan belirsizlik bayram coşkusuna gölge düşünürken limanın geleceği ve esnafın durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, bölgedeki yönetimsel kaosa dikkati çekerek yetkililere sert tepki gösterdi.

“Gemi gelmiyor, kira istiyorlar!”

“Albayrak Grubu’nun da verilen sözlerin yerine getirilmemesinden kaynaklı huzursuz olduğu söyleniyor. Temmuz ayı geldi, aylardır bekliyoruz ama çivi çakılmıyor. Bir sene önce başlandı, hala dalgıçlar iskele ayaklarının durumu hakkında rapor çıkarıyor ve hala hazırlık yok. Biz de konuyu siyasilere ilettik, haber bekliyoruz. Bize temmuz ayı itibariyle limandaki alışveriş merkezinden çıkmamızı söylediler. Zaten burada 6 ila 7 tane esnafız, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Liman müdürlüğüne gidiyoruz ‘Siz ocak ayına kadar kalın’ diyor. Kalalım da bize kira ödeteceksiniz. Buraya bir tane gemi gelmiyor, madem öyle bizden kira almayın. Kirayı ödemeye devam edin diyorlar, kimse gelmiyor ama kira istiyorlar. Neymiş, temmuz ayı itibariyle Varlık Fonu’na geçecekmiş. Devlet Demiryoluna borcu olan arkadaşlara ‘Kiranızı yatırın, borcunuzu ödeyin’ deniliyor. Geçtiğimiz gün ‘Siz kaçıyor musunuz? Neden bu aceleniz?’ diye sordum. Hesap devredeceklerini söylediler ama bizim ne olacağımızı söylemediler. Binayı yıkacaklar ama bize bir yer göstermiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Kurban gibi kesilmeyi beklememizi istiyorlar”

“Hala kruvaziyer limanının kime verildiği belli değil” sözleriyle devam eden Başkan Bilgin, “Konteyner kısmı Albayrak’a verildi. Kruvaziyer ise ya Ege Port ya da Galata Port’a verilecek deniliyor. Ben 20 senedir Kuşadası Limanı ile çalışıyorum. Onlara gidip sorduğumda ‘Bize bir haber gelmedi’ deniliyor. Burası bir liman, birçok turizm paydaşına ev sahipliği yapıyor. Herkes bir haber bekliyor ama kimseye bir açıklama yapılmıyor. Kesilmeyi bekleyen kurbanlar gibi beklememizi istiyorlar. Böyle bir yönetim olmaz” ifadelerini kullandı.

“Ankara’ya gidelim diye düşünüyoruz!”

Denizcilerin bayramının zehir olduğunu ve bölgeye kaosun hakim olduğunu ileri süren Bilgin, “Herkes kaosta, otopark da kaosta. Otopark işletmesi Ankara Demirspor’un işletmesine verilmişti. Onlar da kendilerine bir şey söylenmediğini, ne zaman tahliye edileceklerini bilmediklerini söylüyor. Ortada bir proje yok. SİLO’lara kadar yıkılacağı söyleniyor. ‘Otel, AVM yapılacak’ diyorlar ama hani proje? Projeniz nerede? Sonunda Ankara’ya gidelim diye düşünüyoruz. Yakın zamanda sorunlar çözülüp gemiler Alsancak Limanı’na gelmeyecekse dernek olarak yola çıkıp gemileri Ankara’ya karadan yürüteceğiz” diye konuştu.