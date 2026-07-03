Çeşme ilçesi açıklarında 1 Temmuz günü gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu özel bir tekne motor arızası yaptı. Arızanın ardından kontrolü kaybeden ve akıntıyla birlikte denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki vatandaşlar, durumun riskli hal alması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Gelen acil yardım ihbarının ardından telsiz koordinatlarını belirleyen komuta merkezi, bölgeye en yakın konumda devriye görevinde olan 'KB-86' borda numaralı Sahil Güvenlik botunu ivedilikle olay yerine sevk ederek kurtarma çalışması başlattı.

Arızalı tekne Alaçatı Balıkçı Barınağı'na çekildi

Kısa süre içerisinde bildirilen koordinatlara ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen tekneye müdahale ederek emniyete aldı. Ekiplerin yürüttüğü teknik kurtarma çalışmaları neticesinde arızalanan tekne, bot vasıtasıyla yedeklenerek içerisindeki 3 kişiyle birlikte güvenli bir şekilde Alaçatı Balıkçı Barınağı'na çekildi. Sahil Güvenlik unsurlarınca sağ salim karaya ulaştırılan ve tedbir amaçlı sağlık kontrolleri yapılan 3 vatandaşın genel durumlarının iyi olduğu ve olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.