Bir ülkeyi anlamak için bazen uzun analizlere gerek yoktur…

Bir liste yeter.

Ekrem İmamoğlu,

Rıza Akpolat,

Muhittin Böcek,

Mustafa Bozbey,

Utku Caner Çaykara,

Kadir Aydar,

Oya Tekin,

Mehmet Murat Çalık,

Resul Emrah Şahan,

Alattin Köseler,

Niyazi Nefi Kara,

Özgür Kabadayı,

Hasan Mutlu,

İnan Güney,

Tanju Özcan,

Özkan Yalım,

Hakan Bahçetepe…

Bu bir kabine listesi değil.

Bu bir ödül listesi değil.

Bu…

Halkın oylarıyla seçilmiş büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları listesi…

Bugün hücrelerde.

*

Dünya çok kötü bir dönemden geçiyor…

Bir tarafta Donald Trump…

Ülkelere baskı… tehdit… yaptırım… Saldırı…

Öte tarafta Türkiye…

İçeride başka bir dil:

Operasyon dili.

Ve o dilin merkezinde Recep Tayyip Erdoğan var.

*

Trump ne yapıyor?

Beğenmediği ülkeye baskı…

Karşı çıkanla kavga…

Ekonomik sopa…

Sonra bomba…

Küresel güç gösterisi.

Peki içeride?

Seçimle gelene dosya…

Soruşturma…

Operasyon…

Suçlama…

Yani…

Dışarıda devletlere yapılan,

içeride belediyelere yapılıyor.

*

Şimdi soralım:

Trump ne diyor?

“Güç bende.”

İçeride ne deniyor?

“Yetki bende.”

Biri bombayla bastırıyor…

Diğeri dosyayla.

Biri öldürüyor…

Diğeri tutukluyor.

Ama amaç aynı:

İradeyi teslim almak.

*

Oysa demokrasi…

Güç gösterisi değil,

denge meselesidir.

Sandıkla geleni

dosyayla hizaya sokarsanız…

O artık hukuk değil,

siyasettir.

*

Kimse yanlış anlamasın:

Suç varsa soruşturulsun.

Kim yapmışsa hesap versin.

Ama hukuk…

Birine koşarak,

diğerine sürünerek gidiyorsa…

Orada adalet yoktur.

Orada tercih vardır.

*

Bugün Türkiye’nin asıl meselesi şu:

Sandık mı güçlü?

Yoksa operasyon mu?

Eğer cevap ikinciyse…

Demokrasi ayaktadır ama

ruhu yoktur.

Adı vardır, kendi yoktur.

*

Diyeceğim odur ki:

Dışarıda Trump dünyayı sıkıştırıyor…

İçeride iktidarın başı halkın seçtiklerini…

Ve en tehlikelisi şudur:

Bir ülke,

kendi iradesine operasyon yapıyorsa…

O ülke dışarıdan değil,

içeriden çözülür.