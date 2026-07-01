İzmir Dikili'de meydana gelen arazi yangını, bölgede paniği de beraberinde getirdi. Bademli Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangının ihbar edilmesinin ardından ekipler hızla bölgeye intikal etti.

Rüzgarın da etkisini gösterdiği bölgede alevlerin çevreye yayılmasının önüne geçmek için yoğun bir çalışmaya start verildi.

Geniş çaplı müdahale başlatıldı!

Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi. Bölgeye 17 arazöz ile 3 dozer intikal ederken, ekipler alevlerin kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelelerine devam ediyor.

Yangının yerleşim alanları ile çevredeki doğal alanları etkisi altına almaması için söndürme çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.

Kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor!

Ekipler, yangını en kısa sürede kontrol altına alabilmek için bölgede çalışmalarını devam ettiriyor. Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesine yönelik incelemenin ise alevlerin söndürülmesinin ardından gerçekleştirilmesi hedefleniyor.