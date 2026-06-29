Dikili ilçesi Yaylayurt Mahallesi sınırlarında yer alan bir tarım arazisinde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da yön vermesiyle kısa sürede geniş bir hatta yayılan alevler, tarım arazisinin yakın çevresinde bulunan makilik alana sirayet etti. Yükselen yoğun dumanları gören ve yangının yerleşim alanlarına yönelmesinden endişe eden çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda profesyonel ekip hızlı bir şekilde sevk edildi.

Yangınla mücadelenin aralıksız bir şekilde sürdüğü öğrenilirken, alevlerin iki sitenin çevresine kadar ulaştığı öğrenildi. Alevlerle mücadele sürerken, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan açıklama geldi.

"Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Dikili ilçemizin Çandarlı Mahallesinde ziraat arazisinde başlayarak ormanlık alana sirayet eden yangına, Orman Genel Müdürlüğümüze ait 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer ile müdahale aralıksız sürmektedir.

Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz sahada büyük bir fedakarlık ve özveriyle mücadele etmektedir.

Canla başla görev yapan tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.