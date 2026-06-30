İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Yaylayurt Mahallesi'nde meydana gelen yangın, rüzgarın etkisi sonucunda kısa sürede geniş bir alanı etkisi altına aldı. Tarım arazisinde meydana gelen ve makilik alanlara da yayılan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan kapsamlı müdahale gerçekleştirdi.

Ekipler seferber oldu!

Yangının kontrol edilebilmesi için geniş çaplı söndürme operasyonu gerçekleştirildi. Çalışmalara 7 yangın söndürme uçağı ve 8 helikopter havadan destek sağlarken, karadan ise 35 arazöz, 4 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile itfaiye personeli destek verdi.

Rüzgar çalışmaları zorlaştırdı!

Yangınla mücadele ederken en büyük zorluklardan biri gün boyunca etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar oldu. Rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle alevler zaman zaman farklı noktaları da etkisi altına alırken, çevrede bulunan bazı yerleşim alanları için de risk meydana geldi.

Yangın kontrol altında!

Geçtiğimiz saatlerde yangının büyük oranda kontrol altına alındığı ifade edilirken, son gelen bilgiler çerçevesinde yangının tamamen kontrol altına alındığı ifade edildi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Dikili’de orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Yangınla mücadelemize destek veren gönüllülerimize, kamu kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, STK ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.