İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Yaylayurt Mahallesi'nde meydana gelen yangın, rüzgarın etkisi sonucunda kısa sürede geniş bir alanı etkisi altına aldı. Tarım arazisinde meydana gelen ve makilik alanlara da yayılan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan kapsamlı müdahale gerçekleştirdi.

Ekipler seferber oldu!

Yangının kontrol edilebilmesi için geniş çaplı söndürme operasyonu gerçekleştirildi. Çalışmalara 7 yangın söndürme uçağı ve 8 helikopter havadan destek sağlarken, karadan ise 35 arazöz, 4 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile itfaiye personeli destek verdi.

Rüzgar çalışmaları zorlaştırdı!

Yangınla mücadele ederken en büyük zorluklardan biri gün boyunca etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar oldu. Rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle alevler zaman zaman farklı noktaları da etkisi altına alırken, çevrede bulunan bazı yerleşim alanları için de risk meydana geldi.

Yapılar zarar gördü!

Yangın sebebiyle tarım arazilerinde yer alan bazı küçük baraka ve tarımsal amaçlı yapıların da zarar gördüğü ifade edildi. Bölgede soğutma ve kontrol çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla inceleme başlatılması hedefleniyor.

Yangın büyük ölçüde kontrol altında!

İzmir Valiliği'nden gelen bilgiler çerçevesinde, yangın büyük oranda kontrol altına alındığı öğrenildi. Ancak rüzgarın da etkisini göstermesiyle bazı noktalarda zaman zaman yeniden alevlenmeler meydana geldiği ifade edildi.

