İzmir'de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında adli süreç tamamlanmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde süren ifade işlemlerinin ardından mahkeme heyeti nihai kararını açıklamıştı. Mahkeme, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de bulunduğu toplam 13 şüphelinin 'rüşvet ve imar usulsüzlüğü' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar vermişti. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in tutuklanmasının ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Başkan Yetişkin görevden uzaklaştırıldı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Seferihisar Belediye Başkanı İsmail YETİŞKİN,

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/394. sayılı dosyasında “Rüşvet Vermek, Rüşvet Almak, İcbar Suretiyle İrtikap (3 kez), Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.