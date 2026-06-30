İzmir’in Dikili ilçesi, dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın gücüyle kontrolden çıkan büyük bir yangınla sarsılmıştı. Çandarlı Yaylayurt Mahallesi’ndeki bir tarım arazisinde, saat 14.05 sularında yükselen alevler kuru otları tutuşturdu. Şiddetli rüzgar, kıvılcımları dakikalar içinde makilik ve ormanlık alana taşıdı. Bölge bir anda adeta cehenneme döndü. İhbarın hemen ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü alarm durumuna geçti ve tüm unsurlarıyla sahaya indi.

Gökyüzünde ve karada zamana karşı yarış

Rüzgar o kadar sert esiyordu ki yangın yönünü sürekli değiştirdi. Ekiplerin işi hiç de kolay değildi. Alevlerin önünü kesmek için tam anlamıyla bir seferberlik ilan edildi.

Gökyüzünü adeta abluka altına alan 7 uçak ve 8 helikopter, peş peşe yaptıkları nokta atışı su sortiyle alevlerin üzerine çöktü. Karada ise durum farksızdı. 35 arazöz, 4 dozer ve yüzlerce orman işçisi dumanların arasına daldı. Sadece resmi ekipler değil; sivil toplum kuruluşları, belediye ekipleri ve ellerine tırmık, kürek alan mahalle halkı da canla başla cepheye koştu.

Barakalar kül oldu, yaşam alanları son anda kurtarıldı

Yangın saatler geçtikçe büyüdü ve civardaki köy evlerini, yazlık siteleri tehdit etmeye başladı. Dumandan göz gözü görmüyordu. Alevler yerleşim yerlerinin sınırına kadar dayandı. Mahalleli büyük korku yaşadı. Neyse ki itfaiye ve orman işçilerinin kurduğu stratejik savunma hattı sonuç verdi.

Ateşin evlere sıçraması son anda önlendi. Facianın eşiğinden dönüldü diyebiliriz. Tarım arazilerinin içinde bulunan birkaç küçük baraka ve tarım aleti ise ne yazık ki küle dönmekten kurtulamadı. Havanın kararmasına ramak kala, hava araçlarının ardı ardına yaptığı yoğun bombardıman alevleri etkisiz hale getirdi.

Orman Genel Müdürlüğü sevindirici haberi gece yarısı verdi

Karanlığın çökmesiyle birlikte havadan müdahale sona erdi ancak karadaki amansız mücadele bir an bile durmadı. Gece saatlerinde rüzgarın hızını azaltmasını fırsat bilen ekipler, yangını tamamen çember içine aldı.

Beklenen müjdeli açıklamayı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sosyal medya hesabından yaptı. Yangının tamamen kontrol altına alındığını duyuran OGM, paylaşımında şu sözlerle teşekkür etti:

"İzmir Dikili’de orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Yangınla mücadelemize destek veren gönüllülerimize, kamu kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, STK ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

Bölgede şu dakikalarda da hummalı bir soğutma çalışması yürütülüyor. Yeni bir parlamayı önlemek için itfaiye ekipleri nöbette. Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri ise yangının çıkış nedenini bulmak için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Kasıt mı, ihmal mi? Bu sorunun yanıtı yakında netleşecek.