İzmir Dikili'de yer alan Nebiler Şelalesi'nde gerçekleşen olayda, yüksekten düşerek yaralanan bir kişi, AFAD ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu kurtarma operasyonu sonucunda bulunduğu noktadan kurtarıldı.
Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi!
Gelen bilgiler çerçevesinde, Nebiler Şelalesi'ne ziyarette bulunan 30 yaşındaki S.E., henüz bilinmeyen bir sebeple yüksekten düştü. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesinin ardından bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti.
Yaralıyı güvenli şekilde çıkardılar!
AFAD ekiplerinin düzenlediği operasyon neticesinde yaralı vatandaş bulunduğu noktadan güvenli şekilde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen S.E., ambulansla Dikili Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hayati tehlikesi yok!
Hastanede tedavi gören yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.