Dikili ilçesi Yaylayurt Mahallesi sınırlarında yer alan bir tarım arazisinde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da yön vermesiyle kısa sürede geniş bir hatta yayılan alevler, tarım arazisinin yakın çevresinde bulunan makilik alana sirayet etti. Yükselen yoğun dumanları gören ve yangının yerleşim alanlarına yönelmesinden endişe eden çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda profesyonel ekip hızlı bir şekilde sevk edildi.

Yangına 9 hava aracı ve çok sayıda ekip müdahale ediyor

Alevlerin çevre örtüsüne daha fazla zarar vermesini ve rüzgarın etkisiyle kontrolsüz şekilde büyümesini önlemek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından koordineli bir söndürme çalışması başlatıldı. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için sahada 4 uçak ve 5 helikopter havadan yoğun bir şekilde su atımı gerçekleştirirken; karadan ise dik ve engebeli arazi şartlarına rağmen 23 arazöz ile 2 dozer alevlerin önünü kesmek amacıyla kritik noktalarda görev yapıyor. Ekiplerin hem havadan hem de karadan organize bir biçimde yürüttüğü müdahale çalışmaları kararlılıkla devam ediyor.